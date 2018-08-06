Gazeta Wyborcza: Закарпатье стало яблоком раздора между Украиной и Венгрией

Отношения межу соседями Украиной и Венгрией явно обостряются, пишет польский журналист Михал Кокот. В издании Gazeta Wyborcza он рассказывает, как новое правительство Венгрии во главе с Орбаном во весь голос заявляет, что Украина это несостоявшееся государство, у которого нет шансов, чтобы стать членом ЕС и НАТО. Более того Венгрия стала уделять намного больше внимания Закарпатью, где проживает её многотысячное меньшинство.

Украинцы в бешенстве от заявления венгерского премьер-министра, который ставит под сомнение прозападный курс их страны. Их также беспокоит новый полномочный венгерского правительства, который должен заниматься венгерским меньшинством на украинском Закарпатье, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

Украинское министерство иностранных дел упрекает новое венгерское правительство в том, что оно занимает территорию другого, суверенного государства. Украинцы всё более опасаются того, что Будапешт будет проводить политику нацеленную на стабилизацию Закарпатья, где проживает 150-тысячное венгерское меньшинство. В четверг украинский министр обороны Степан Полторак разговаривал с губернатором Закарпатья о размещении дополнительного батальона украинских вооруженных сил в регионе, рассказывает автор.

В тот же день украинский МИД потребовал объяснений от венгерского посольства в связи с последним заявлением Виктора Орбана в румынской Трансильвании. Тогда Орбан заявил, что не видит возможности входа Украины в НАТО, а шансы на присоединение к ЕС он определил как нулевые.

«Украинская экономика всё более приближается к долговой кабале. Цель России, чтобы вернуть её к прежней ситуации не выглядит нереалистичной», — заявил Орбан, имея в виду возвращение Украины в сферу совего экономического и политическоговлияния.

Украинский МИД выразил протест этим словам, называя их недружественными и утверждая, что они близки риторике агрессора. В тот же день поступил ответ от Томаша Менчера, венгерского вице-министра, который сказал, что украинские стремления к присоединению к НАТО и ЕС не являются возможными для реализации не по причине Венгрии, а по собственной халатности.

Венгры всё более громко дают понять, что Украина не является страной, которая в состоянии действовать слаженно, повторяя тем самым риторику Кремля, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

â§anubisâ§: Вот и хорошо. Никто не хочет Украины ни в ЕС, ни в НАТО.

krd_chicago: Если удалить Венгрию из ЕС, то скорее всего будет место для Украины. Каким-же мерзавцем надо быть, чтобы извлекать пользу из ЕС, быть против него и блокировать вход другим.

zuckermann: Глядя на Венгрию на карте, это смешная, маленькая страна рядом с Украиной. Такса лает на овчарку :)

radomkid: Безопасная Украина в ЕС и НАТО — это лучшая гарантия безопасности и силы Польши. Любой польский патриот это понимает.

catanga: Орбан — это русский агент… Венгры — это подозрительное общество: либо с гитлеровской Германией, либо с русскими…

jakuz3: Принятие Украины в НАТО соответсвует польским государственным интересам. Как можно этого не понимать?

pw63: Орбан это смешной, провинциальный, немного значащий, полный комплексов политик.