WPolityce: вопреки заверениям СМИ, Трамп не «продал» Украину Путину

США при помощи экономического и военного диктата формируют в свою пользу отношения с отдельными странами. Новые санкции в адрес Москвы вводятся с этой же целью, объясняет польский публицист Збигнев Кузьмюк. Кроме того, жёсткие штрафные меры развеяли домыслы СМИ о том, что президент США продал Украину Путину на встрече в Хельсинки, отмечает автор.

«Сколько же было спекуляций, в том числе в польских СМИ, на тему последствий встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая состоялась 16 июля в Хельсинки», — пишет на портале wРolityce польский публицист Збигнев Кузьмюк.

Разномастные эксперты были прямо-таки убеждены в том, что президент Трамп во время двухчасовой беседы тет-а-тет с президентом Путиным «продал» России не только Украину, но и всю Центральную и Восточную Европу, получив за это поддержку России в своей схватке с Ираном или Китаем, продолжает автор.

В СМИ эту встречу назвали «Ялта 2.0» — прямой намёк на то, что Европа вновь разделена на сферы влияния, ныне между Россией и США.

И менее чем через месяц с момента этой встречи США решили ввести в отношении России новые санкции в связи с применением Россией химического либо биологического оружия в отношении Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании, отмечает публицист.

Ранее атаку осудила вся Европа, выдворив многих росийских дипломатов. Но США реагируют только сейчас, подчёркивает автор статьи. И судя по всему, это будут очень болезненные для России санкции, если она не захочет сотрудничать в расследовании этого дела как с Великобританией, так и с международными организациями.

Первый этап санкций, который вступит в силу 22 августа, состоит в запрете американским экспортёрам вывоза в Россию товаров, важных для национальной безопасности.

Если Россия официально не представит уверений в том, что в будущем она не будет применять химическое оружие и одновременно согласится на инспекцию ООН, то три месяца спустя будет введён второй пакет санкций.

И они могут быть очень болезненными: понижение ранга международных отношений между двумя странами, приостановленное авиасообщений «Аэрофлота» с США, а также ограничение товарооборота между двумя странами.

Правда, планируемые санкции ещё должен утвердить американский конгресс, но зная отношение большинства республиканцев, как и демократов, к России, скорее всего, с этим проблем не будет, уверен автор.

«Всё указывает на то, что в «необычном» поведении Трампа содержится старый как мир метод «разделяй и властвуй», чтобы США могли использовать свою экономическую и военную силу для формирования отношений с отдельными странами, прежде всего в свою пользу»,— объясняет автор.

«Отсюда, скорее всего, и предложение встречи с изолированным в мире президентом России. А в ситуации, когда с той стороны нет уступок, практически сразу же появляется концепция санкции в отношении этой страны, и если дело дойдёт до воплощения их в реальность, как на первом, так и на втором этапе, они могут оказаться очень болезненными для России», — резюмирует на портале wРolityce польский эксперт Збигнев Кузьмюк.