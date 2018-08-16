Американский сенатор: Россия нам не друг — она действует как Советский Союз

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел продемонстрировал, что он не разделяет мнение американского президента о России. По мнению политика, Москва ведёт себя недружественно и пытается создать проблемы Вашингтону любыми доступными способами, точно также как в советские времена, пишет Defense News.
На встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп «дискредитировал» американские спецслужбы и политиков, выступающих за изоляцию Москвы. Но лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл дал понять, что он не собирается «потворствовать» России, пишет Defense News.
«Русские нам не друзья. Они пытаются создать проблемы любыми доступными способами», — заявил сенатор во время пресс-конференции в Кентукки, на которой продвигался недавно принятый закон о бюджете на оборону.
«Я думаю, русские действуют так же, как старый Советский Союз действовал в прошлом», — добавил Макконнелл. В качестве примера он привёл приписываемое Москве «вмешательство» в американские и европейские выборы, а также «аннексию» Крыма.
Издание поясняет, что таким образом Макконел продемонстрировал своё несогласие с позицией Трампа и сенатора Рэнда Пола. Оба политика выступают за налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном.
Вместе с тем Макконелл похвалил закон о бюджете на оборону 2019 года, подписанный президентом накануне. По его словам, этот документ стал признанием «напряжённых отношений» Америки с Россией и Китаем. «Мы бы отвергали реальность и в каком-то смысле зарывали нашу голову в песок, если бы значительно не повысили трату на Вооружённые силы», — подчеркнул политик.
Как обращает внимание издание, лидер сената также поддержал жёсткую позицию Белого дома в отношении Пекина. По его мнению, «китайцы стали более агрессивными в военной сфере, чего ранее за ними не замечалось».
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