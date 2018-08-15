CNBC: Трамп назвал «собакой» бывшую протеже, пожелавшую сотрудничать с Мюллером

Экс-советник президента и бывшая участница реалити-шоу, в котором снимался Дональд Трамп, Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что готова сотрудничать с расследованием Роберта Мюллера и предоставить якобы имеющиеся у неё записи разговоров с американским лидером, пишет CNBC. В ответ Трамп назвал свою экс-протеже «чокнутым сбродом» и похвалил главу аппарата Белого дома Джона Келли, за то что он «быстро уволил эту собаку».

Президент США Дональд Трамп продолжает нападки в Twitter на своего бывшего советника и экс-участницу реалити-шоу The Apprentice, в котором снимался нынешний американский лидер, Омаросу Маниголт-Ньюман. Как сообщает CNBC, в одном из своих последних гневных постов Трамп назвал бывшую протеже «собакой».

«Ты предоставляешь возможность чокнутому, ноющему сброду, даёшь ей работу в Белом доме — видимо, ничего из этого не вышло. Генерал Келли отлично сработал, быстро уволив эту собаку!» — написал американский президент.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2018 г.

За день до этого Маниголт-Ньюман заявила в интервью MSNBC, что, если ей снова предложат, она пойдёт на сотрудничество с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению ресурса, таким образом она косвенно подтвердила, что следователи, ведущие дело о возможном «сговоре» между избирательным штабом Трампа и Кремлём, к ней уже обращались.

Как отмечает CNBC, во время своей работы в Белом доме, которая продлилась чуть меньше года, экс-советница президента записала несколько разговоров с Дональдом Трампом. Маниголт-Ньюман уже поделилась со СМИ некоторыми из этих записей, включая ту, на которой зафиксирован момент её увольнения главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также момент, где президент выражает разочарование по поводу её ухода.

Недавно в продажу вышла наделавшая немало шума книга откровений Маниголт-Ньюман, посвящённая её работе в администрации Дональда Трампа. Так, экс-сотрудница Белого дома утверждает, что ей довелось слушать записи, сделанные в период съёмок The Apprentice, на которых Трамп говорит «слово на букву н». Сам президент эту информацию отрицает и подчёркивает, что подобных слов в его лексиконе нет и никогда не было. Белый дом пока официально ситуацию никак не прокомментировал.