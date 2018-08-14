CNN: разведка доложила, что в Кремле остались довольны встречей Путина и Трампа

По данным американских и европейских спецслужб, российские чиновники остались довольны итогами встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает CNN. Отмечается. что в связи с успехом встречи, в Москве недоумевают, почему после этого отношения двух стран так и не улучшились.
По данным американских и европейских спецслужб, российские чиновники остались довольны итогами встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает CNN.
Особенно высоко в России оценили пресс-конференцию по итогам двухчасовой встречи президентов, прошедшей без помощников. Так, в рамках 45-минутной конференции Трамп выразил недоверие выводам американской разведки в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.
Кроме того, как отмечается на сайте телеканала, в целом итоги саммита, состоявшегося 16 июля этого года, превзошли ожидания Кремля. Однако в Москве недоумевают, почему после этого отношения двух стран так и не улучшились. Прежде всего, недоумение вызывает введение новых американских санкций за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
При этом, по словам источника CNN, в Кремле не обращают внимание на то, что формирование американской внешней политики зависит не только от президента, но и от конгресса. Вместе с тем общение Трампа с российским коллегой в Хельсинки вызвало в США серьёзное недовольство, в том числе и в рядах Республиканской партии.
«Россия сохраняет надежды на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном… Нам жаль, что часто мы не встречаем сотрудничества по этому вопросу», — приводит CNN слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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