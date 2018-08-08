Politico узнало о предложении, сделанном Путиным Трампу в Хельсинки

В руки журналистов американского издания Politico попал документ с предложениями, которые Владимир Путин передал Дональду Трампу во время личной встречи в Хельсинки. Они касаются новых переговоров по контролю за ядерным и космическим оружием, сообщает Politico. Помимо этого, двум странам предлагается работать вместе, чтобы «восстановить утерянное доверие».
Во время личной встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу документ с предложениями, которые включают в себя новые переговоры по контролю за ядерным оружием и запрещению оружия в космосе, сообщает Politico, ссылаясь на полученный изданием документ, который носит название «Диалог по вопросам контроля над разоружением».
Согласно документу, российская сторона предложила американской продлить на пять лет Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истекает в 2021 году. В тексте документа также перечислен ряд сфер, в которых обе страны могут работать вместе, с тем чтобы «уменьшить ядерную опасность и восстановить утерянное доверие».
Москва также предложила «подтвердить приверженность» двух стран Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. Кроме того, в документе была обозначена готовность достичь нового соглашения по ограничению размещения оружия в космосе.
Как отмечает издание, президент России призвал Вашингтон к совместному «принятию мер для предотвращения инцидентов при проведении военной деятельности в Европе, а также для повышения доверия и прозрачности в военной сфере». Владимир Путин также отметил важность «организации экспертных консультаций для определения дестабилизирующих видов оружия и их учёта в механизме контроля над вооружениями».
Помимо всего прочего, в документе был перечислен ряд возможных мест для проведения переговоров. Российская сторона также выступила за проведение консультаций по «стратегической стабильности» и диалога в формате «2+2» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает Politico.
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