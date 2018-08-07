Представитель ООН: в переговорах Путина и Трампа заинтересован весь мир

Хотя Дональд Трамп и Владимир Путин совершенно разные лидеры и управляют государствами, которые между собой сильно отличаются, они должны вести тесное сотрудничество по ряду вопросов в интересах всего мира, пишет в своей статье для Newsweek видный международный общественный деятель и эксперт по глобальной безопасности Джонатан Гранофф. Например, он предлагает лидерам заняться обсуждением Договора об СНВ-III и других инициатив по избавлению мира от ядерного оружия.

Есть множество причин не приглашать российского президента Владимира Путина в Белый дом, но при этом некоторые вопросы требуют, чтобы Трамп и Путин несмотря ни на что встречались, пишет в Newsweek видный деятель ООН, кандидат на Нобелевскую премию мира в 2014 году и президент Института глобальной безопасности Джонатан Гранофф. Ведь Путин и Трамп могут и должны вести сотрудничество, чтобы не допустить того, чтобы наше поколение стало последним на земле, отмечает дипломат.

Так, над миром по-прежнему дамокловым мечом висят 14 тыс. единиц ядерного оружия, которое может быть использовано случайно, намеренно или по глупости. Во время встречи в Хельсинки Путин и Трамп затронули эту тему, но никаких конкретных шагов не предприняли. Ничего они не сказали и на тему использования природных ресурсов, которые находятся под угрозой и требуют международных усилий для их спасения. «США и Россия должны вести тесную совместную работу по этим и другим вопросам, несмотря на характеры лидеров и глубокие различия наших систем», — пишет Гранофф.

По его словам, у Путина есть возможность поставить Россию на новый путь, уйти от экономики, которая основана на добыче ресурсов. И хотя ему не хватает понимания, почему демократия лучше диктатуры, а права человека нельзя нарушать, это не означает, что он не должен работать совместно с Трампом, чтобы искоренить экзистенциальные угрозы для мира.

Трамп, в свою очередь, унаследовал страну, созданную на основе верховенства права, с комплексом свобод, которым, по словам автора статьи, завидует весь мир. И когда американские ценности игнорируются, как во время вмешательства в Ирак и Вьетнам, наступает катастрофа. А когда им следуют, как в случае с работой в ООН, с планом Маршалла, успех выходит превыше всяких ожиданий. И хотя самому Трампу не хватает уважения к международному праву и институтам, и сам он стал причиной раздора внутри нации, это не означает, что ему не нужно вести сотрудничество с Путиным ради американцев и людей во всём мире.

В частности, Гранофф предлагает продлить Договор об СНВ-III и сделать так, чтобы предотвратить возможность ядерной катастрофы по вине компьютерной или человеческой ошибки. Они должны исполнить свои обязательства по предотвращению распространения ядерного оружия, например, приняв меры по запрету его испытаний, а также начать переговоры о том, чтобы вообще избавить весь мир от ядерных вооружений. В июле в ООН 122 государства проголосовали за запрет ядерного оружия, но Россия и США были против этой меры, утверждая, что это подорвёт стратегическую стабильность.

Путин и Трамп должны не только на словах, но и в реальности сотрудничать, чтобы защитить планету и уничтожить ядерное оружие. «Новая встреча не только в их личных и политических интересах, она в интересах их государств и всего мира», — пишет Джонатан Гранофф в своей статье для Newsweek.