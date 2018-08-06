Quartz объяснил, почему Сигал — идеальный посредник между Путиным и Трампом

Хотя Стивен Сигал и растерял свою былую славу, он по-прежнему знаменитость и выглядит очень самоуверенно, а это уважают как Трамп, так и Путин, пишет Quartz. Поэтому, по мнению журналистки издания, он обладает необходимыми качествами, чтобы вписаться в круг этих лидеров и добиться успехов на своём новом посту спецпосланника между Россией и США.

Стивен Сигал не похож на традиционного спецпосланника по российско-американским отношениям, пишет Quartz. По словам автора статьи Оливии Голдхилл, когда Путин впервые предложил его кандидатуру в 2013 году, в администрации Обамы посчитали, что он шутит. Но то, что Обама отверг, может вполне сработать в случае с Трампом, ведь Сигал — знаменитость.

Конечно, признаёт журналистка, слава Сигала значительно померкла со времён 90-х годов. «Но Сигал по-прежнему носит странные очки от солнца, зализанные назад волосы и ореол крутизны, который ассоциируется с его прежним звёздным статусом. Его поведение, наполненное с большим самомнением, — вот язык, на котором и Путин, и Трамп говорят и, что важнее, уважают», — пишет автор статьи.

Так, Путина и самого часто изображают в образе мачо, отмечает Голдхилл. Помимо того, что Кремль часто публикует его фотографии во время всяческих смелых занятий, он часто окружён знаменитостями, а его изображения появляются на календарях и в журналах. И опыт Сигала говорит о том, что он будет чувствовать себя в своей тарелке с российскими СМИ, тогда как бывшего посла Майкла Макфола, по словам издания, российская пресса травила.

И Трамп, напоминает автор статьи, давно проявляет симпатию к знаменитостям. Так, например, однажды в Овальный кабинет приглашали Ким Кардашьян.

«Путин и Трамп — шоумены, так что сложно понять, о чём они на самом деле думают, или же есть ли у них просчитанный план по поводу российско-американских связей», — пишет издание. Но судя по всему, у них сложились дружественные отношения. И хотя Сигалу может недоставать политических умений, у него есть чутье, которое может поставить его в круг приближённых лидеров. Так, у него уже есть целый набор фотографий, где запечатлена его давняя дружба с Владимиром Путиным, и несложно изобразить в их компании и Трампа, подытоживает Quartz.