Washington Post Оригинал

WP: Стивен Сигал поможет России развивать гуманитарные связи с США

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Уроженец штата Мичиган и звезда американских боевиков Стивен Сигал стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщает Washington Post. Отмечается, что речь идёт об общественно-политической должности, которая не предполагает материального вознаграждения.
WP: Стивен Сигал поможет России развивать гуманитарные связи с США
Reuters

Уроженец штата Мичиган и звезда американских боевиков Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, передаёт Washington Post.

Согласно заявлению МИД России, в задачи актёра, получившего в ноябре 2016 года российское гражданство, будет входить «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов».
 
При этом в ведомстве зявляют, что речь идёт об общественно-политической должности, которая не предполагает материального вознаграждения.
 
Издание отмечает, что с Россией Сигала связывает родство: бабушка актёра родилась во Владивостоке, а с Владимиром Путиным — страсть к боевым искусствам. Кроме того, Сигал восторженно отзывался о российском президенте и его действиях, например, об «аннексии» Путиным Крыма.
 
Сигала неоднократно критиковали за подобные заявления, а в прошлом году Киев запретил актёру въезд на Украину сроком на пять лет за «совершение общественно опасного деяния», которое противоречит интересам обеспечения безопасности страны.
 
Washington Post напоминает, что в 2015 году BuzzFeed News сообщило о предложении Путина президенту Бараку Обаме сделать Сигала почётным консулом России в США. Этот факт изданию подтвердили американские официальные лица. «Наша реакция была такая: да вы шутите», — признался один из них. 
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источник
Washington Post США Северная Америка
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