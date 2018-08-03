Обозреватель New York Post посоветовал Кремлю поддержать не Трампа, а демократов

На промежуточных выборах, которые пройдут в США в ноябре, Кремлю было бы рационально поддерживать демократов, если Россия хочет, чтобы политический климат в США стал ещё более нездоровым, считает обозреватель New York Post Иона Голдберг. По его мнению, если демократы вернутся в конгресс, Трампа будет ожидать дача показаний и, возможно, импичмент, а это будет «то ещё зрелище».

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы оказать влияние на будущие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жёстче по отношению к России, чем я, они будут очень сильно помогать Демократической партии. Трампа они точно не хотят!» — написал Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter на прошлой неделе.

Как отмечает обозреватель New York Post Иона Голдберг, на первый взгляд это может показаться «типичным президентским троллингом», однако президент США в чём-то прав.

Во-первых, Трамп был более жёстким в отношении России, чем могли бы себе это позволить многие его противники. Нет, он не был более жёстким, чем любой другой президент США, но такие преувеличения являются отличительной чертой его риторики. Во-вторых, на промежуточных выборах Кремлю было бы рационально поддерживать демократов — но не из-за того, что они лучше относятся к России.

Несмотря на то что существует много теорий о том, почему президент России Владимир Путин на выборах 2016 года решил оказать поддержку Трампу, сотрудники органов национальной безопасности сходятся во мнении, что Россия заинтересована в разжигании разногласий на Западе, и именно поэтому она «пакостит» почти на всех выборах и поддерживает различные националистические и популистские группы по всей Европе, утверждает Голдберг.

Как и многие другие, русские не ожидали, что Трамп победит, но они думали, что он может помешать Хиллари Клинтон до её вступления в должность президента. И они рассчитывали на то, что, если Трамп проиграет, его неизбежные заявления о том, что выборы были сфальсифицированы или украдены, станут «неожиданной стратегической удачей».

Если Россия хочет оставаться верной своей первоначальной стратегии, она вполне может захотеть, чтобы демократы вернулись в конгресс, считает обозреватель.

Если в ноябре демократы вернутся в палату представителей — что кажется всё более вероятным, — многие из них будут выступать за импичмент. Даже если это ни к чему не приведёт — что тоже возможно, учитывая то, что сейчас известно, и тот факт, что для вынесения импичмента президенту необходимо, чтобы две трети сената проголосовали за, — комитеты по надзору, возглавляемые демократами, получат право вызывать в суд и возможность принуждать к даче показаний.

Трудно предугадать, как будет разыгрываться спектакль, но это будет «то ещё зрелище». Возможно, Трамп будет настаивать на том, что промежуточные выборы были сфальсифицированы, и даже обвинять русских, предполагает Голдберг.

«Я не считаю, что русские могут и будут делать что-то существенное, чтобы повлиять на промежуточные выборы. Я также не говорю, что люди должны голосовать за демократов, — пишет обозреватель New York Post Иона Голдберг. — Но мой довод заключается в том, что если русские хотят, чтобы наш политический климат стал ещё более нездоровым, на этот раз они могли бы сделать кое-что и похуже, чем переметнуться на другую сторону».