Bloomberg: американские сенаторы грозят России новыми санкциями

На фоне внутриполитического скандала, вызванного результатами встречи Трампа и Путина, сенаторы-республиканцы пытаются дистанцироваться от президента и перейти в наступление на Россию, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, представители партии в сенате озвучивают в адрес России грозные предупреждения и предлагают законопроекты о новых санкциях. Впрочем, по мнению корреспондента Bloomberg, республиканцам всё равно не достаёт единства по этому вопросу.

«Неприятные последствия» встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки по-прежнему ощущаются в американском конгрессе, сообщает Bloomberg. По данным агентства, на этот раз они дали о себе знать в виде выступления лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который высказал «жёсткое предупреждение» в адрес Москвы, потребовав от неё больше не вмешиваться в американские выборы и пригрозив рассмотреть вопрос принятия дополнительных санкций в отношении России.

«Русским лучше бы прекратить совать свой нос в наши выборы. Они так сделали в прошлый раз — и лучше бы им больше так не делать», — цитирует Макконнелла Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, слова Макконнелла «резко контрастируют» с поведением Трампа, который восемь дней назад во время пресс-конференции по результатам своих переговоров с Путиным продемонстрировал, что придаёт равный вес данным собственной разведки о причастности Москвы к вмешательству в выборы и заявлениям российского президента, опровергшего данные обвинения в ходе встречи с Трампом. Несмотря на то что Трамп успел отказаться от части своих слов, злополучная пресс-конференция — а также представленное президентом США российскому коллеге приглашение приехать на переговоры в Вашингтон осенью — стали для республиканцев поводом «проявить редкое для них несогласие с президентом» по целому ряду вопросов, включая и Россию, говорится в статье.

Как пишет Bloomberg, республиканцы уже объединили силы с демократами, чтобы предложить новые законопроекты, предусматривающие антироссийские санкции. Так, сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендез и его республиканский коллега от Северной Каролины Линдси Грэм в минувший вторник заявили, что совместно разрабатывают предложение об усилении экономических мер против России и, в частности, против её суверенного долга; российский рубль отреагировал на данные заявления падением, напоминает корреспондент агентства. А сенатор-демократ Крис ван Холлен (Мэриленд) совместно с сенатором республиканцем Пэтом Туми ранее призывал конгресс ввести отдельные персональные санкции в отношении 12 российских офицеров разведки, которым недавно Минюст США предъявил официальные обвинения во «вмешательстве», пишет журналист.

Кроме того, ван Холлен вместе с сенатором-республиканцем от Флориды Марко Рубио внёс на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий жёсткие меры против России в случае каких-либо попыток вмешаться в выборы в конгресс, проходящие в этом году. Как отмечается в материале, законодательный акт Рубио и ван Холлена предполагает, что решение о том, наказывать ли Россию, будет принимать не президент, а директор Национальной разведки.

Именно на законопроект Рубио и ван Холлена и сослался Митч Макконнелл, предостерегая Россию. «Мы готовы всё это рассмотреть», — цитирует Bloomberg выступление политика. По данным агентства, Макконнелл также предупредил, что если Владимир Путин примет приглашение Дональда Трампа и посетит Белый дом осенью, желанным гостем в Капитолии он всё равно не станет.

Тем временем комитеты сената США по международным отношениям и банковскому сектору объявили о новых слушаниях, касающихся «противодействию угрозе со стороны Москвы», также отмечается в материале. В частности, комитет по международным отношениям планирует в среду провести слушания с участием госсекретаря США Майка Помпео, чтобы узнать от него, какие обещания сделал Путину в Хельсинки Дональд Трамп.

Между тем, хотя отдельные республиканцы и демонстрируют по поводу хельсинкской встречи обеспокоенность или даже смятение, единого плана действий у них пока нет, констатирует корреспондент Bloomberg. Как подчёркивает журналист, прежде чем пройдут все слушания и будут предложены законопроекты по их результатам, могут миновать многие недели, если не месяцы; при этом палата представителей США, которая гораздо реже демонстрировала готовность спорить с президентом, в пятницу ещё и уйдёт на пятинедельные каникулы.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер недавно заявлял, что для «противодействия Путину» необходимы «не слова, а дела», однако даже среди самых непримиримых критиков Трампа из республиканцев есть люди, которые «не хотят торопиться» с жёсткими мерами, говорится в материале. К примеру, председатель комитета сената по международным отношениям Боб Коркер заявил, что пока не готов поддержать ещё один закон о санкциях, оговорившись, впрочем, что в конечном итоге какие-то меры приняты всё же будут. «Мы не хотим врываться в эту тему с разбегу или принимать решения в стиле «готовьсь, пли, цельсь», которые мы уже видели по другим вопросам», — сказал Коркер в одном из интервью. В свою очередь, Министерство финансов США порекомендовало конгрессу воздержаться от мер, предусматривающих блокирование финансирования российского суверенного долга, отчасти в связи с тем, что это ударит по финансовым рынкам вне российских границ, сообщает Bloomberg.

Как поведал агентству источник в Республиканской партии, лидеры республиканцев в палате представителей планируют осторожно подходить к любым широким антироссийским мерам, которые могут обернуться непредвиденными последствиями, особенно в случае с рынками государственных облигаций. В прошлом году республиканцы в палате уже вносили поправки в другой закон о санкциях против России, чтобы успокоить американские энергетические компании, работающие над совместными проектами вместе с зарубежными партнёрами, говорится в статье.

Внимание к России со стороны республиканцев — очередное свидетельство того, что они пытаются не втягиваться в скандалы, которые провоцирует Трамп своими заявлениями, убеждён автор статьи.

Между тем, согласно одному из последних соцопросов, 51% американских избирателей считают, что у российского правительства имеется компромат на Трампа, тогда как 35% из них так не думают, подчёркивается в материале. Единственная категория людей, где большинство опрошенных так не считают, — республиканцы: из них в существование компромата верят только 18%, а не верят — 70%. По данным того же исследования, рейтинг Трампа в настоящее время составляет 38%, в том числе 82% среди республиканцев, 7% среди демократов и — что больше всего беспокоит Республиканскую партию в преддверии выборов — лишь 32% среди нейтральных избирателей, пишет Bloomberg.