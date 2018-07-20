CNBC нащупал ахиллесову пяту России — слабая экономика

Россия успешно проявляет себя на международной арене, однако у страны есть слабое место, которое может сделать её уязвимой, — экономика, пишет CNBC. По мнению аналитиков, со своей зависимостью от экспорта энергоресурсов и «ментальностью индустриальной эпохи» Россия не сможет долго поддерживать устойчивый экономический рост. Спасти страну могут лишь инновации и инвестиции.

У российского президента Владимира Путина, может, и есть прошлое в разведке, которое помогает ему хорошо ориентироваться на геополитической шахматной доске, пишет CNBC. Однако при этом у России есть одна существенная слабость: её экономика растёт слишком медленно и отчаянно нуждается в обновлении. По мнению экспертов, при Путине российские власти сделали недостаточно, чтобы ввести экономику в XXI век, и если «глобальные провокации» Москвы когда-нибудь повлекут за собой жёсткий экономический ответ, страна может оказаться в уязвимом положении.

В последние годы финансовая ситуация в России была «стабильной, но невпечатляющей». Рост идёт медленно, подогреваемый подросшими ценами на нефть и низким уровнем инфляции — впрочем, нет гарантий, что эти факторы будут работать в долгосрочной перспективе. По мнению ресурса, российской экономике недостаёт диверсификации, и из-за этого страна отстаёт от своих крупнейших конкурентов. Россия «застряла в ментальности индустриальной эпохи», и это ограничивает простор для столь необходимых для дальнейшего роста инноваций. Если Москва хочет модернизации и устойчивого роста, ей следует сосредоточиться как раз на этом направлении, уверен профессор экономики Гарвардского университета Бруно Серджи.

За прошедший год благодаря отчасти восстановившимся ценам на нефть российский фондовый рынок держался очень даже неплохо. Однако если взглянуть на ситуацию в более долгосрочной перспективе, из-за нефтяной зависимости страны и геополитических перипетий инвесторы, работавшие с этим направлением в течение последних пяти лет, особой прибыли не получили.

На сегодня рост российской экономики носит циклический характер, и без серьёзной реструктуризации такая система ни к чему хорошему не приведёт, уверен старший эксперт Eurasia Group Джейсон Буш. Для того чтобы поддерживать устойчивый рост, высоких цен на нефть стране недостаточно — для хороших показателей энергоресурсы должны всё время дорожать. По словам аналитика, «ахиллесова пята России кроется в «низкой продуктивности, слабом внедрении инноваций и недостатке интересных секторов, которые могли бы привлечь инвесторов, необходимых для расширения».

Конечно, как подчёркивает Джонатан Элкайнд из Центра изучения глобальной энергетической политики Колумбийского университета, в выстраивании экономики на основе нефтяной индустрии есть свои плюсы. Так, Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов для Германии, Польши, а с недавних пор и Китая, и это даёт Москве определённые рычаги. Однако в таких условиях мало стимула для перемен.

«Россия традиционно имеет большой потенциал в научной и разработческой среде. Но из-за отсутствия экономической политики, которая стимулировала бы более активное внедрение инноваций и более конкурентные экономические отношения, страна остаётся чрезмерно зависимой от экспорта сырья», — прокомментировал эксперт.

По мнению аналитиков, больше всего России нужны прямые иностранные инвестиции и разумная стратегия развития. В глобальном отношении саммит в Хельсинки, ознаменованный объявлением об окончании холодной войны, может подтолкнуть инвесторов, однако, как напоминает Джейсон Буш, для реального улучшения отношений нужны не слова, а действия, и России всё ещё непросто найти общий язык с Западом по многим вопросам. Так что пока, опасаясь возможных новых санкций, инвесторы будут сохранять осторожность, объяснил эксперт.

Но судя по всему, на данный момент для Владимира Путина важнее одержать внешнюю победу, чем экономическую. «Путин — человек, управляющий страной с такой же экономикой, как у Нью-Йорка, и с военным бюджетом, на 90 процентов меньшим, чем у США. Но он поставил себя на равных с самым влиятельным человеком свободного мира, ещё и приехал на час позже. Образ, который создал Путин на этой встрече, — уже всё, что ему нужно. Это будет плюсом, какими бы ни были договорённости, разногласия, слухи или претензии», — заявил в интервью CNBC бизнесмен Уильям Браудер, известный своей критикой в отношении Кремля.