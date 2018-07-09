Аналитик Bloomberg: после 90-х у руля российской экономики встали «самые ответственные»

Россия во многом может быть неправа в глазах Запада, но, как заявил в интервью Bloomberg американский экономист Мартин Гилман, в сфере экономики у Кремля, пожалуй, самая эффективная команда управленцев. Эти люди получили драгоценный опыт в кризис 90-х годов, вынесли из него свои уроки и теперь готовы пойти на всё, чтобы не допустить его повторения.

«В глазах Запада Россия многое делает неправильно. Она совершает вмешательства в выборы. Она травит людей на территории других государств. Она абсолютно игнорирует свободу слова и демократические ценности. Но, как утверждает один западный экономист, в этой стране в сфере экономики действуют, вероятно, самые ответственные управленцы», — пишет Bloomberg.

Большую часть своей 24-летней карьеры в Международном валютном фонде (МВФ) американский экономист Мартин Гилман провёл в качестве представителя организации в России, когда в стране бушевали «лихие 90-е». А с 2005 года аналитик преподаёт в Высшей школе экономики и внимательно наблюдает за политикой российских властей.

Вспоминая кризис, охвативший Россию в последнее десятилетие XX века, в интервью ресурсу Гилман заявил, что сегодня дела в российской экономике обстоят куда лучше — и не в последнюю очередь потому, что ею руководят люди, получившие опыт в 90-е годы. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина была замминистра экономики, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин — замминистра финансов, президент Сбербанка Герман Греф — замминистра госимущества. Эти люди наверняка готовы сделать всё, чтобы при них подобный кризис не повторился. «Так что пока эта команда руководит российской экономикой, ещё одного долгового кризиса не случится», — заверил эксперт.

По мнению Гилмана, команда, стоящая у руля российской экономики, хорошо усвоила урок 90-х. Если в тот кризис власти упорно хотели сохранить курс национальной валюты по отношению к доллару, а в итоге допустили девальвацию, то, когда в 2014—2015 годах обрушились цены на нефть, Центробанк защитил свои резервы иностранной валюты, не препятствуя падению рубля. «Очень смелое решение, с политической точки зрения», — прокомментировал аналитик.

Кроме того, очень важно, что в России есть стабилизационный фонд, защищающий экономику от колебаний нефтяного рынка. Когда цены на энергоресурсы высоки, фонд пополняется, в противном случае из него берутся средства на поддержку экономики. Гилман признаёт: «Когда в 2014 году Кудрин предложил создать стабилизационный фонд по норвежской модели, ВМФ был против. Мы думали, что в плане управления, прозрачности и коррупции Россия скорее была ближе к Нигерии, чем к Норвегии. Поэтому в приоритете, прежде чем пытаться быть Норвегией, следовало создавать институты. И, ей-богу, Кудрин доказал, что мы были неправы».

Учитывая текущие экономические показатели, российские власти ставят перед собой не слишком реалистичные цели: стать пятой в мире экономикой или увеличить продолжительности жизни на шесть лет. Но несмотря на это, по словам Мартина Гилмана, эти планы направляют управленцам очень мощный сигнал — коррупцию никто не потерпит, и если министры не будут стремиться к реализации поставленных задач, они будут лишаться своих постов.

В конце концов, никто не может с точностью предсказать будущее. Вдруг в один прекрасный день инвесторы устанут от «финансового расточительства США и западных стран» с их огромными государственными долгами и не слишком строгой бюджетной дисциплиной. «Когда всё это накроется, кто будет выглядеть привлекательно? Можете назвать мне страну G20, у которой почти нет государственного долга, позитивные реальные процентные ставки, гибкий обменный курс, внушительные резервы иностранной валюты и очень осторожная макроэкономическая политика?» — рассуждает аналитик.

Как подчёркивает Гилман, неудивительно, что в такой огромной стране, как Россия, реформы проходят трудно и медленно, но это не значит, что ими не нужно заниматься. Эксперт вспоминает, как во время своего первого президентского срока Владимир Путин объяснял МВФ, пытавшемуся протолкнуть в России целый пакет преобразований, что нельзя всё делать сразу. Уже тогда, опираясь на опыт предшественников, глава Кремля прекрасно осознавал, что если единовременно идти против всех заинтересованных лиц, они начнут противостоять вместе.

«Мы больше не видим больших реформ, и не увидим. Реформа в России — ругательное слово, оно ассоциируется с хаосом 90-х. Но маленькие реформы всё равно идут — в трудовой сфере, в интернет-услугах правительства, в системе налоговых платежей, в борьбе с коррупцией в полиции. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко осуществляет целую революцию в плане регионального управления», — утверждает автор. Гилман констатирует в России «реальные улучшения».