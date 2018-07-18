Трамп: я не за Россию — просто хочу, чтобы наша страна была в безопасности

Их точка зрения (оппонентов Трамп. — ИноТВ) заключается в том, что США всегда находятся в конфликте с Россией, которая является нашим главным мировым противником, и любой, кто не верит в это, предаёт Соединённые Штаты. Если не вступать в дискуссию насчёт того, так это или нет, как вы думаете, почему между обеими партиями в Вашингтоне существует консенсус по этому вопросу?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это отчасти нечто невероятное, ведь если взглянуть на Первую и Вторую мировые войны, противником была Германия. А во время Второй мировой Россия потеряла 15 млн* человек и помогла нам одержать победу в этой войне. На днях я сказал себе: «Ведь она действительно нам помогла». Я не за Россию или кого-то ещё, я просто хочу, чтобы наша страна была в безопасности. Я не хочу, чтобы люди даже думали о ядерном оружии. Знаете, Россия и США контролируют 90% ядерного оружия в мире. И не только поэтому, поладить с Россией — хорошее, а не плохое дело.

Но можете ли вы называть их нашими главными противниками?

ДОНАЛЬД ТРАМП: С военной точки зрения, они сильны, но их экономика, как вы знаете, значительно меньше, чем у Китая. Я бы даже не стал использовать слово «противник». Мы все можем работать сообща и преуспевать. Все могут добиться успеха, и мы можем жить в мире. Но — думаю, что это очень, очень важно — я часто смотрю ваше шоу и видел, как вы говорите о великолепных достижениях Китая. Взгляните на то, чего они добились за очень короткий период времени благодаря плохому лидерству со стороны США.

Мы позволили этому случиться. Мы позволили им заработать сотни миллиардов долларов. И прямо сейчас, как вы видите, вы, вероятно, заметили, что происходит: нам приходится приводить его (Китай. — ИноТВ) в соответствие с нашими стандартами, нам приходится добиваться равных условий между США и Китаем. После выборов наши чистые активы увеличились более чем на 7 триллионов долларов, и наша экономика по размерам в два раза больше китайской. Но Китай всё ещё остаётся крупной экономикой, второй по величине в мире.

Дата выхода в эфир 17 июля 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).