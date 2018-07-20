Стратегия или безрассудство: Stern объяснил противоречивое отношение США к России

По многим пунктам отношения главы Белого дома Дональда Трампа и его правительства к России не совпадают, пишет Stern. Это касается и вопроса вмешательства в выборы, санкций, а также поставок вооружения «противникам» Кремля. Возможно, это такая хитрая «стратегия кнута и пряника» или же — что более вероятно — просто признак «безрассудства», считает немецкое издание.

В отличие от своего правительства американский президент Дональд Трамп уклоняется от прямой конфронтации с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет Stern. Взять, к примеру, дело о российском вмешательстве, которое расследуется с середины 2016 года. Американские спецслужбы пришли к однозначному выводу, что оно действительно было. Недавно Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 россиянам, якобы причастным к манипуляциям.

Но во время встречи с Путиным в Хельсинки Трамп заявил о невмешательстве России в американские выборы. Это «демонстративное панибратство» вызвало отвращение даже у сторонников президента, поэтому ему пришлось ретироваться, объяснив всё «оговоркой». Пока глава Белого дома «боится назвать вещи своими именами», американские власти принимают самые жёсткие штрафные меры в отношении России. Под последние санкции попали десятки близких Кремлю олигархов, различных организаций, а также военнослужащих и сотрудников ГРУ.

Примером расхождения во мнениях между Трампом и его правительством служит также вопрос военной поддержки, оказываемой противникам Кремля. Глава Белого дома часто критикует НАТО, сетуя на большие расходы на альянс. К союзникам он относится как к врагам, при этом ни слова критики не говорит по поводу «аннексии» Крыма и войны на востоке Украины. «Как будто он дал Путину своё благословение на незаконное присоединение», — считает издание.

Американские же власти впервые с начала кризиса на Украине предоставили Киеву военную помощь. Даже в годы президентства Барака Обамы США старались так открыто не вмешиваться в конфликт. В марте была согласована поставка украинским властям противотанковых комплексов Javelin. К тому же Америка продаёт оружие Грузии, которая ощущает угрозу, исходящую со стороны России, отмечает издание.

По многим пунктам отношения Трампа и его правительства к России не совпадают. Возможно, за этим стоит «стратегия кнута и пряника», предполагает Stern. Но более вероятно, что это просто «безрассудство»: глава Белого дома «мечется из стороны в сторону в типичной для него манере» и «извивается». При этом он имеет дело с «хитрым и склонным к манипуляциям» Путиным, что только «льёт воду на мельницу» тех, кто утверждает, что Трамп — путинский ставленник, заключает Stern.