BuzzFeed: за восемь месяцев спецгруппа ФБР по борьбе с иностранным влиянием ни разу не дала о себе знать

За все восемь месяцев, что существует специальная группа ФБР по борьбе с иностранным влиянием, американцам так и не пришлось наблюдать плоды работы нового формирования, обращает внимание BuzzFeed. Конгрессмены, которым довелось поработать с новой группой, жалуются, что она слишком медленно включается в работу и не делится информацией.

Восемь месяцев назад ФБР объявило о создании специальной группы по борьбе с иностранным влиянием, пишет BuzzFeed. С тех пор о проекте больше ничего не слышно.

На сегодня американское правительство утверждает, что в 2018 году попытки России «вмешаться» в осенние американские выборы «ограниваются социальными сетями и кампаниями по дезинформации». Правда, за все восемь месяцев существования специальной группы ФБР, которая должна бороться с подобной деятельностью, общественность ни разу не увидела признаков работы нового формирования.

Как отмечает ресурс, после того как стало известно о «российском вмешательстве» в президентские выборы, в ноябре 2017 года директор ФБР Кристофер Рэй заявил о создании группы по борьбе с иностранным влиянием. С тех пор больше ни глава ведомства, ни представители бюро об инициативе практически не упоминали, на сайте название подразделения не фигурирует. Никто даже не знает, сколько человек работает в группе, удалось ли им достичь каких-то результатов и планируют ли оно представить доклад о своей деятельности. В пресс-службе ФБР BuzzFeed лишь отметили, что на борьбу с иностранным влиянием бросили специалистов из контртеррористических и контрразведывательных подразделений ФБР, но об этом сообщал ещё сам Рэй в ноябре.

В рамках главной миссии группе необходимо «выявлять операции по укреплению иностранного влияния, направленные на демократические институты и ценности» США и бороться с ними. К подобной деятельности ФБР относит «непровозглашённые или скрытые попытки повлиять на американскую политику, исказить политические настроения и общественное мнение и подорвать доверие к демократическим ценностям с целью реализовать политические цели правительств других стран. Для следователей ФБР непосредственный интерес представляет подпольный характер подобных действий».

Те, кому уже довелось иметь дело с таинственной группой, рассказали BuzzFeed, что новое подразделение довольно медленно включается в работу и предпочитает не распространяться о том, что его специалистам, возможно, уже удалось найти. Так, по признанию очевидцев, на единственной встрече, которую группа провела с крупными компаниями, «на платформах которых действуют российские тролли», вроде Facebook и Twitter, представители властей ничего не сказали ни о своей работе, ни о том, кто конкретно ей занимается.

Члены сенатского комитета по разведке, который, пожалуй, наиболее активно изучает «тактики российского вмешательства в выборы», тоже жалуются, что плодами своей работы специальная группа ФБР с ними не делится. «Мы бы хотели, чтобы они быстрее включились в работу», — добавил анонимный источник, близкий к сенатскому расследованию.