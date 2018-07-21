AT: устроенная Мюллером «охота на ведьм» — настоящая катастрофа для национальной безопасности

Расследование по «российскому делу» спецпрокурора США Роберта Мюллера не только встало Трампу поперёк горла, но и может нанести огромный урон нацбезопасности Америки, пишет для American Thinker Моника Шоуолтер. По её мнению, предъявив обвинения 12 агентам ГРУ, Мюллер не только нарушил негласные тайны шпионажа, но и рискует в ходе возможного суда раскрыть американские источники информации, что Кремлю будет только на руку.

Не пора ли уже прекратить проводимое Мюллером расследование?

Становится все более очевидно, что проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером расследование по поводу того, вступал ли президент Трамп в сговор с российскими властями с целью украсть победу на выборах у Хиллари Клинтон (которое непосредственно по этой теме не дало пока что никаких результатов), — это уже не просто кость в горле Трампа, а самая настоящая угроза национальной безопасности.

Вот четыре момента, которые показывают всю серьезность этой проблемы.

Во-первых, тут вступает в силу закон «любое действие всегда влечет за собой противодействие». Из-за этого меняется характер дипломатических отношений — разумеется, не в лучшую сторону.

Команда Мюллера предъявила обвинения 12 сотрудникам ГРУ. Их обвиняют в организации хакерских атак, и, скорее всего, они действительно имели к этому отношение. Для чего Мюллер это сделал? Для того чтобы показать, что ему удалось что-то раскопать по поводу хакеров и что эти улики можно будет предъявить в суде. Раньше такого никогда не было. Рыцари «холодной войны» оставались в тени и играли в свои жестокие игры незаметно для простых обывателей. Но теперь Мюллер хочет вытащить все это на всеобщее обозрение — с судебными слушаниями, адвокатами и тюремными сроками. Русские это понимают, и поэтому они решили дать зеркальный ответ. Российские следователи хотят вызвать на допрос бывшего американского посла Майкла Макфола, одного из наиболее ярых оппонентов Дональда Трампа среди бывших сотрудников администрации Барака Обамы. Причем президент Трамп, по всей видимости, не исключает такой возможности.

И хотя Макфол безобразно ведет себя в Твиттере, это плохая идея. Здесь есть только два варианта развития событий: либо обе стороны смогут предъявлять обвинения любым официальным лицам, представляющим другое государство, либо такой практики не будет вообще. Потому что если сделать хотя бы один шаг в этом направлении, то подобные методы распространятся на все сферы. Кто захочет становиться американским или российским послом, если всегда есть опасность попасть под раздачу? Ответ России ожидаем — действительно, этот процесс может быть двусторонним. И Мюллеру надо было задуматься о последствиях, но его реакция Москвы не интересовала. Мюллеру надо было найти оправдание для своих действий, а как это повлияет на вопросы национальной безопасности — плевать.

Есть и вторая проблема. Занимающийся журналистскими расследованиями Пол Сперри рассказал, что Мюллер активно расследовал только один аспект всей этой истории с российским вмешательством, а именно действия, направленные против Демократической партии. Но русским было все равно, где сеять хаос — они с таким же рвением атаковали серверы республиканцев. И как замечает в своей статье Томас Лифсон, (американский журналист и эксперт — прим. ИноТВ) Дэниел Гринфилд подозревает, что Москве, судя по всему, импонировал Берни Сандерс, а не Дональд Трамп. Я могу еще добавить, что лично знаю людей, работающих на телеканале RT (задача которого, по мнению хваленых американских спецслужб, состоит в том, чтобы сеять хаос). Почти все они поддерживают Берни Сандерса, так что я склонна согласиться с Гринфилдом. От всех этих однобоких расследований и обвинений Мюллера попахивает политикой: для республиканцев и их мучителей одни законы, для демократов — другие. Это в том, что касается внутренней политики. Если говорить о национальной безопасности, то в результате затеянного Мюллером расследования мы получили доклады спецслужб, на которые нельзя полагаться, потому что там представлена только одна сторона вопроса.

Третья проблема. Давайте обратимся к великолепной статье Гэри Гиндлера, опубликованной недавно на нашем сайте. Автор очень хорошо знает русских и понимает их поведение. (Если вы где-то видите ссылку на Гиндлера, обязательно читайте, он отлично пишет). Гиндлер считает, что теперь, после того как Мюллер предъявил обвинения россиянам, американские спецслужбы точно не смогут добраться до этих сотрудников ГРУ и провести какую-то оперативную работу в интересах национальной безопасности. Так что это еще одна проблема.

Вот что пишет Гиндлер:

«Чудовищность ситуации состоит в том, что Мюллер нарушил неписаные правила контршпионажа, которые тысячелетиями выковывались путем множества проб и ошибок. Одно из таких неписаных правил гласит, что раскрытый вражеский шпион уже не опасен. Его нет необходимости ни арестовывать, ни привлекать к суду, ни сажать в тюрьму. Его можно попытаться перевербовать, но вероятность успеха в этом деле, разумеется, предсказать невозможно».

Гораздо эффективнее было бы попытаться использовать разоблаченного шпиона в качестве канала распространения дезинформации. Причем использовать его втёмную, использовать так, чтобы он сам об этом даже не подозревал и чтобы его репутация среди его коллег и руководства оставалась незапятнанной.

Предъявив обвинения 12 сотрудникам ГРУ, Мюллер тем самым раскрыл имена тех, кто занимался компьютерным шпионажем. Что предпримет руководство ГРУ? Разумеется, к их работе будут относиться с долей недоверия, поскольку теперь известно, что все они являются потенциальными объектами для оперативной разработки. Другими словами, Мюллер захлопнул дверь перед носом у контрразведчиков из ФБР. Теперь ФБР не сможет ни перевербовать их, ни передавать через них дезинформацию.

Конечно, политика превыше всего, правда? И плевать на национальную безопасность. Ну спасибо тебе большое, Роберт.

Проблема четвертая. Давайте снова обратимся к тому, что пишет Гиндлер. Русские могут легко использовать эту ситуацию против нас самих и попытаться в ходе судебных разбирательств выведать у США какие-нибудь секреты.

Поступок Мюллера может спровоцировать русских на самые непредсказуемые действия. Они могут отправить одного из тех сотрудников, которым было предъявлено обвинение, в Америку с важной провокационной миссией. Например, ГРУ может выбрать самого симпатичного сотрудника, который прекрасно говорит по-английски, нанять дорогую и престижную юридическую контору, дать ему побольше денег и посадить в самолет. Ну подумаешь, проведет он пару лет в комфортной федеральной тюрьме. Как это обычно бывает с русскими шпионами, один год в тюрьме идет за пять, так что он вернется на родину героем.

Для того чтобы посадить его в тюрьму, Мюллеру придется представить суду доказательства его вины. Вот тут-то и кроется основная проблема.

Умышленно или по ошибке, Мюллер обозначил в обвинительном заключении то, чего никто и никогда не должен был узнать: он дал понять, что контрразведка США получила доступ к компьютерной сети ГРУ, откуда и были взяты практически все данные для обвинительного заключения. Адвокаты нагло улыбающегося русского офицера потребуют (на абсолютно законных основаниях) все подробности того, как именно была добыта информация об их подзащитном.

Получается, что мы предоставили России свободный доступ к американским источникам информации, разведывательным приемам и секретам — и все это в обмен на возможность посадить одного единственного человека, который, скорее всего, просто станет разменной монетой на случай, если русские бросят за решетку одного из наших в качестве ответного удара. Как отметил Томас Лифсон, Мюллер, судя по всему, отодвинул на задний план первую группу россиян, против которых были выдвинуты обвинения, а значит не исключено, что на кону уже стоят вопросы национальной безопасности США. Если дело одного из двенадцати россиян все же сдвинется с мертвой точки, то суду придется раскрыть имеющиеся по делу доказательства, и тогда Россия — в обмен на короткий тюремный срок для одного своего гражданина — разоблачит огромное количество американских секретов. Для Кремля такая отдача от столь скромной «инвестиции» будет большим успехом.

Не пора ли закрыть расследование Мюллера на том основании, что оно наносит ущерб нашей национальной безопасности? Я думаю, что пора. Развязанная Мюллером «охота на ведьм» приводит ко множеству незапланированных последствий, которые особенно сильно ударяют по американской национальной безопасности и ограничивают возможности наших разведслужб.