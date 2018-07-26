NBC: китайские студенты «воруют» новейшие разработки американских университетов

Главной шпионской угрозой для США сегодня является Китай, заявил в интервью NBC директор ФБР Кристофер Рэй. Как отмечает телеканал, Пекин охотится за новейшими оборонными технологиями, подсылая своих студентов в американские университеты.

Какая страна внушает больше всего беспокойства директору ФБР Кристоферу Рэю? Вот что он сказал на прошлой неделе Лестеру (Холту, журналисту NBC News. — ИноТВ).



КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Думаю, с точки зрения контрразведки, во многом самую масштабную, серьёзную и значимую угрозу для нашей страны представляет Китай.



Особое беспокойство вызывает академический шпионаж — существует вероятность того, что некоторые китайские студенты, действуя по указанию правительства Китая, воруют исследования, многие из которых финансируются вооружёнными силами США.



В этом документе ФБР на первом плане — случай в Университете Дьюка, в лаборатории доктора Дэвида Смита. Доктор Смит знаменит как изобретатель плаща-невидимки, изготовленного из материала, невидимого для микроволн. Это заинтересовало даже комиков из вечерних телешоу…



СТИВЕН КОЛБЕР, ведущий The Colbert Report: …разработал самый настоящий плащ-невидимку!



… и молодого учёного из Китая — Лю Жопэна. Лю приехал учиться в лаборатории доктора Смита. Некоторые полагают, что он сделал это по заданию китайского правительства.



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, аналитик NBC News: Нам известно, что у китайцев есть список разведданных и технологий, на которые они охотятся каждый год. Нам известно, что материалы исследования, которые он взял из Университета Дьюка, были в этом списке. И нам известно, что некие государственные служащие и агенты встречались с ним, когда он был в США.



Лю, который, обучаясь здесь, получал деньги от китайского правительства, привёл в лабораторию доктора Смита своих коллег из Китая.



ДЭВИД СМИТ, профессор электрической и компьютерной инженерии в Университете Дьюка: Они пришли, сфотографировали и замерили всё оборудование, отослали эти данные в Китай и, как я выяснил, смонтировали всё это в прежней лаборатории Жопэна.



СИНТИЯ МАКФАДДЕН, старший корреспондент NBC News: Этично ли это? По-моему, звучит как воровство! Я не знаю…



ДЭВИД СМИТ: Звучит как воровство. Если бы мы были компанией, можно было бы так решить.



В 2010 году отделение Фрэнка Фильюцци в ФБР завело дело на Лю, но обвинения так и не были предъявлены.



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ: Его вели? С ним вступали в контакт? На него был компромат? Его завербовали? Ему заплатили, когда он привёз это в Китай? По моей версии, всё так и было.



Лю Жопэн горячо отрицает какую-либо вину.



ЛЮ ЖОПЭН, китайский учёный: Это просто смешно!



СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Смешно?



ЛЮ ЖОПЭН: Смешно. Это очень далеко от истины.



Истина в том, что высокотехнологичная компания Лю в Китае сейчас оценивается в сумму 6 миллиардов долларов. Когда мы там побывали, в вестибюле гордо красовалась улучшенная версия плаща-невидимки доктора Смита.



СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Проблема поистине масштабная. Связанные с Китаем дела о шпионаже сейчас ведутся во всех 50 штатах. Университет Дьюка заявляет, что в свете этого дела он и многие другие университеты ужесточили механизмы по предотвращению возможных краж интеллектуальной собственности.



Дата выхода в эфир 24 июля 2018 года.