Newsweek оценил шансы Трампа и Кима на Нобелевскую премию мира

Единственный способ, с помощью которого Дональд Трамп и Ким Чен Ын могли бы заслужить Нобелевскую премию, — полный отказ от ядерного оружия, пишет директор Международной кампании за запрещение ядерного оружия Беатрис Фин в Newsweek. Фин отмечает, что именно ядерная угроза кажется ей основным препятствием на пути к мирному международному сосуществованию.

Автор статьи в Newsweek, директор Международной кампании за запрещение ядерного оружия Беатрис Фин признаётся, что, когда она только начинала работать над проблемой, ядерное оружие казалось ей чем-то устаревшим и не представляющим значительной опасности. Однако сейчас именно ядерная угроза кажется ей основным препятствием на пути к мирному международному сосуществованию.

Фин отмечает, что недавние события на Корейском полуострове вызывают у неё «сдержанный оптимизм». При этом важнейшую роль в подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына автор статьи отводит Южной Корее, которая «ловко проложила путь к миру при помощи осторожной дипломатии».

Тем не менее Фин подчёркивает: она не уверена, что успехи на пути ядерного разоружения Корейского полуострова, которых удалось добиться на саммите, приведут к реальным действиям в данном направлении. Особенно в связи с утерей Трампом доверия после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Единственное, что, по мнению эксперта, сделал Трамп для получения Нобелевской премии, — провёл встречу со своим северокорейским коллегой.

Кроме того, Фин отмечает, что ей трудно позитивно оценить действия северокорейского лидера, в частности провокационные ядерные испытания. Эксперт полагает, что Северная и Южная Кореи могли бы стать обладателями Нобелевской премии за решение длительного конфликта на полуострове. Однако маловероятно, что Ким Чен Ын станет её лауреатом за то, что сначала разрабатывал ядерное оружие, а потом отказался от дальнейших амбиций в данном направлении.

«Но есть один способ, с помощью которого и Трамп, и Ким Чен Ын могли бы заслужить Нобелевскую премию мира: они должны полностью отказаться от ядерного оружия», — отмечает Фин.

При этом автор статьи утверждает, что недостаточно просто замедлить процесс распространения ядерного оружия, одобряя его наличие в «правильных руках».

«До тех пор пока некоторые правительства основывают свою безопасность на постоянной угрозе расправы над гражданским населением, они никогда не будут жить мирно, а их лидеры не будут миротворцами», — пишет Фин в статье для Newsweek.

Фин призывает Северную и Южную Кореи договориться о ядерном разоружении полуострова и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, который она называет лучшим механизмом контроля в данном вопросе. И хотя весьма маловероятно, что США в ближайшем будущем присоединятся к данному договору, простое одобрение подобного шага КНДР и Южной Кореи уже станет монументальным сдвигом на пути к устранению ядерной угрозы, полагает Беатрис Фин.