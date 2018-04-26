Fox News: причиной «уступок» КНДР могла быть авария на ядерном полигоне

На северокорейском полигоне Пунгери произошло обрушение полости горы, поэтому власти КНДР не могли продолжать там испытания ядерного оружия, передаёт Fox News со ссылкой на китайских учёных. По мнению бывшего заместителя помощника министра обороны США Питера Бруска, отказ Пхеньяна от новых испытаний вряд ли был настоящей уступкой Трампу, ведь второго ядерного полигона в КНДР, скорее всего, просто нет.

По сообщениям китайских учёных, с тех пор как в ноябре северокорейский режим-изгой в последний раз протестировал своё ядерное оружие, место проведения этих испытаний обрушилось. Об этом стало известно незадолго до запланированного на пятницу исторического саммита двух соперничающих корейских лидеров: Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.



С нами на связи Питер Брукс, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам Азиатского и Тихоокеанского региона. Что вы об этом думаете? Как по-вашему, объект действительно обрушился?



ПИТЕР БРУКС, бывший заместитель помощника министра обороны США: Думаю, это весьма вероятно. Знаете, Мелисса, по нашим представлениям, все шесть ядерных испытаний проходили внутри этой горы в Пунгери. Я и раньше слышал о таком: были опасения по поводу возможного обрушения туннеля на этом объекте, со множеством пострадавших или погибших. А теперь ещё и последние сообщения. Мне это кажется правдоподобным.



Что здесь действительно интересно, так это недавняя уступка со стороны Северной Кореи — прекращение ядерных испытаний. Возможно, что они ничем и не жертвовали: им просто негде проводить испытания, пока не готов другой полигон. Если так, то будет очень интересно. Но нам надо знать больше.



А нам точно известно, что они могли делать это только там?



ПИТЕР БРУКС: Насколько я понимаю — а я сейчас не работаю в правительстве, — все шесть испытаний, которые они провели, были проведены на этом полигоне. У сейсмологов, и не только у них, было много опасений касательно того, что будет дальше. Потому что, когда вы взрываете под землёй невероятно мощный снаряд, возникают пустоты, сейсмологические явления и другие вещи, о которых я даже представления не имею. Были опасения, что гора может обрушиться и что у этого могут быть последствия. Я так понимаю, все эти испытания проходили именно там.



Ого! Вот это и есть разрушение планеты.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2018 года.