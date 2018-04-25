Nikkei Asian Review: Северная Корея попытается перехитрить США в ядерной сделке

Процесс нормализации отношений между Северной Кореей и США, к которому стремится Ким Чен Ын, может произойти как быстро, так и занять несколько лет, пишет Nikkei Asian Review. По мнению экспертов, возможно, Пхеньян попытается получить от Запада «как можно больше, делая как можно меньше», и будет оттягивать процесс ядерного разоружения, используя любые предлоги.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует добиться мирного договора с Южной Кореей и США в ходе встреч в ближайшее время, однако, по мнению экспертов, это станет для Пхеньяна серьёзным испытанием, пишет журналист Nikkei Asian Review Митсури Обе. Многие настроены скептически в отношении намерений «молодого диктатора», и преобладает точка зрения, что Северная Корея «должна доказать свою искренность». «Многие люди в Вашингтоне считают, что сосредотачиваться на мирном договоре непродуктивно, — заявил бывший советник Пентагона по Восточной Азии и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Джеймс Шофф. — Общая точка зрения США заключается в том, что мы больше должны сосредоточиться на краткосрочных проблемах, а не на заявлениях о мире или мирном договоре».

Предполагается, что в обмен на ядерное разоружение Пхеньян потребует от США ослабления экономических санкций и нормализации дипломатических отношений. По словам бывшего сотрудника Госдепа США и президента Фонда Мэнсфилда Фрэнка Джаннузи, процесс нормализации дипотношений с Северной Кореей может произойти «как быстро, так и занять несколько лет». По мнению экспертов, если Северная Корея настроена серьёзно относительно ядерного разоружения, то она возобновит переговоры с США, Китаем, Россией, Японией и Южной Кореей, которые начались в 2003 году и были приостановлены в 2007-м.

Также Пхеньян, возможно, должен будет выполнить различные требования США и Международного агентства по ядерной энергии. Эти требования могут включать в себя предоставление списка всех ядерных объектов, запрос доступа к «подозрительным местам» и к учёным, участвующим в ядерной программе. «Неизвестно, готова ли Северная Корея пойти так далеко», — отмечает автор материала. Демонтаж ядерной программы может оказаться сложным и долговременным. Экспертные оценки, инспекции, передача ядерных материалов и оборудования, проверки — все эти задачи могут потребовать помощи других стран, таких как Китай и Россия.

По мнению некоторых экспертов, обещания Ким Чен Ына «не следует принимать за чистую монету». «Северная Корея может пообещать упразднить свою ядерную программу в 2020 году, как этого требуют США, однако она может начать оттягивать этот процесс, используя любые поводы. Пхеньян может попытаться получить как можно больше, делая как можно меньше», — отметил бывший сотрудник Министерства обороны Японии Нарушиге Мичишита. Одним из краеугольных камней мирного договора может стать готовность Северной Кореи достичь более свободного перемещения людей и товаров с Югом. Элементом договора также может быть согласие на присутствие американских войск на Юге, хотя возможно и их сокращение, резюмирует автор Nikkei Asian Review.