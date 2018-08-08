Американский генерал: Россия и Китай нам не друзья — их оружие может уничтожить США

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Россию и Китай «нельзя назвать друзьями США», сообщает CNBC. Как уточнил генерал, Москва и Пекин агрессивно развивают возможности гиперзвукового оружия, а США пока не хватает потенциала для того, чтобы на него реагировать.

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Россию и Китай «нельзя назвать друзьями США», поскольку Москва и Пекин стремительно создают гиперзвуковое оружие, а США пока не могут от него защититься, сообщает CNBC.

«Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить США, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования», — отметил американский генерал, выступая на Симпозиуме по ракетно-космической обороне в Хантсвилле, штат Алабама.

Хайтен, как утверждает издание, добавил, что Пентагон осуществляет около десяти программ, целью которых является разработка средств для защиты от нового вида оружия.

«Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковым оружием пять или десять лет назад, потому что тогда нам не пришлось бы волноваться... но мы этого не сделали, поэтому сейчас нам нужно активизироваться, чем мы и занимаемся», — рассказал Хайтен.

Хайтен, который ранее называл Россию «самой значительной угрозой» для США, недавно представил «мрачный сценарий» возможного столкновения американских войск с гиперзвуковым оружием, пишет CNBC.

«У нас нет защиты, которая могла бы свести на нет применение такого оружия против нас», — предупредил Хайтен в марте комитет сената США по вооружённым силам.

«И Россия, и Китай агрессивно развивают возможности гиперзвукового оружия, — отметил генерал. — Мы видели, как они испытывали эти способности».

Как утверждает CNBC, хотя в прошлом Хайтен предупреждал о том, что Россия стремится к развитию возможностей гиперзвукового оружия, во вторник он попытался преуменьшить значение заявлений Путина, сделанных им во время послания к Федеральному собранию в марте этого года.

«На своей мартовской пресс-конференции, прямо перед выборами, Путин говорил о таких возможностях, как гиперзвуковое оружие, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и тому подобное, — сказал Хайтен. — Но знаете что? Он пока ещё не может найти российские подводные лодки, не может вывести из строя 400 ракетных пусковых площадок по всей стране, он всё ещё ничего не может с этим поделать, поэтому наши возможности по сдерживанию по-прежнему не вызывают сомнений, являются непревзойдёнными, и мы способны доминировать и реагировать на любую угрозу».

«Мы являемся доминирующей военной державой на планете во всех местах ведения военных действий, и все это понимают», — сказал Хайтен.