National Interest: расходы на армию не обанкротят Россию, как это было с СССР

Россия разработала Государственную программу вооружения сроком до 2027 года, и хотя на неё планируют потратить 19 трлн руб., по словам журналиста National Interest, это вполне позволительная сумма, которая не должна слишком сильно ударить по бюджету страны. Тем более что предыдущая программа позволила модернизировать армию, и от нового документа ожидают хороших результатов.

Одна из причин, почему Советский Союз развалился, заключалась в том, что Москва не справилась с финансовой нагрузкой, пытаясь конкурировать с США в гонке вооружений, пишет Майкл Пэк в своей статье для National Interest. Однако на этот раз, хоть Россия опять погружена в амбициозную программу по модернизации вооружений, вряд ли она снова из-за неё обанкротится, отмечает автор.

Так, эксперты проанализировали новую Государственную программу вооружения до 2027 года, её приняли как продолжение нынешней, которая истекает в 2020 году. Она обойдётся в 19 трлн руб., и хоть это немаленькая сумма для страны, чей ВВП меньше Канады, всё же она вполне позволительна, пишет автор статьи. Тем более что эта сумма скромнее, чем было заложено в предыдущий план, рассчитанный до 2020 года, а при этом, учитывая инфляцию, нагрузка на бюджет окажется и того меньше.

Программа до 2020 года оказалась успешной, поскольку удалось модернизировать вооружения советской эпохи, включая истребители Су-34 и танки Т-72 и Т-90. Однако, не вполне оправившись от нехватки средств в 90-е годы, российская промышленность не смогла продемонстрировать особых успехов в разработке новых моделей. В этом плане новая программа должна дать большие результаты. По словам экспертов, выделаются новые капиталы, более высокие зарплаты привлекают молодых и более квалифицированных рабочих, и производство перестраивается на серийную работу.

По мнению специалистов, в новом периоде в приоритете будет закупка систем, которые усиливают мобильность и возможности развёртывания особенно в Воздушно-десантных войсках и Силах специальных операций, а также систем, улучшающих логистику и интеграцию различных видов вооружённых сил. По предположению экспертов Chatham House, новая программа будет нацелена также на улучшение систем командования и контроля — в том числе в сфере сбора информации, наблюдения и разведки — ради развития возможностей ведения сетецентрической войны.

При этом автор отмечает тот факт, что новая программа до 2027 года «может забить последний гвоздь в крышку гроба советских военных методов». Он имеет в виду тот факт, что Россия пытается отойти от советской логики массового производства и сделать упор на приоритете качества над количеством. Работа в этом направлении ведётся с 2010-х годов, и в итоге ожидается, что в рамках новой программы будут закупаться более качественные модернизированные системы, а дополнительный акцент будет сделан на стандартизацию и оптимизацию существующих систем, пишет автор статьи.

Российским военным ещё предстоит преодолеть ряд трудностей, модернизировать и заменить многие старые советские системы. Так что промышленникам придётся делать упор на удовлетворении требований военных, а не на новых технологиях, в итоге получатся более передовые, но не совсем современные системы, отмечают эксперты. Хотя Россия в результате выполнения этого плана и станет чувствовать себя увереннее в вопросах самозащиты, отстаивания своих интересов у своих границ, в размещении довольно небольших сил за рубежом, она всё же будет далека от своих прямых конкурентов, предвещает National Interest.