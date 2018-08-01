HuffPost: пока в США спорят политики, схемы для 3D-печати оружия скачали десятки тысяч раз

После того как Госдеп пошёл навстречу по судебному иску компании Defense Distributed, организация опубликовала на своём сайте схемы для печати семи видов оружия на 3D-принтере, сообщает Huffington Post. Чертежи успели скачать десятки тысяч раз, прежде чем после иска генпрокуроров сразу нескольких штатов суд объявил о временном запрете на обнародование схем.

Пока американские политики бьются за то, чтобы запретить публикацию в открытом доступе схем для печати оружия на 3D-принтерах, одна техасская компания как раз обнародовала такие чертежи, сообщает Huffington Post. Всего за несколько дней файлы скачали десятки тысяч раз.

Во вторник 31 июля на сайте некоммерческой организации Defense Distributed можно было найти схемы для печати семи различных видов оружия, включая винтовки AR-15, AR-10 и автомат CZ Sa vz.58. Как заявила компания, она планировала начать выкладывать эти чертежи в общий доступ лишь 1 августа.

Ранее американские власти решили пойти навстречу основателю Defense Distributed Коди Уилсону, который подавал на Госдепартамент в суд за то, что в 2013 году ведомство удалило из сети выложенные им схемы, нарушающие постановления об экспорте оружия и дающие возможность тем, кому США не продают свои вооружения, производить их самостоятельно. По мнению Уилсона, запретив публиковать чертежи, власти нарушили его право на свободу слова и ношение оружия.

Изначально суды на федеральном уровне явно были не на стороне истца, и складывалось такое впечатление, что Госдеп готов и дальше продолжать тяжбу. Однако в июне власти радикально изменили свою позицию и решили, что в рамках предложения о смягчении правил международной торговли оружием Уилсону можно пойти навстречу и разрешить ему публикацию чертежей. Также Госдеп согласился на выплату компенсации компании размером $40 тыс. — за судебные издержки. Официально разрешение на публикацию схем оружия Defense Distributed получили в пятницу и тут же приступили к делу. Ко вторнику чаще всего скачивали чертёж однозарядного пистолета Liberator, который практически полностью состоит из 3D-пластика, на втором месте оказалась AR-15.

Тогда же 30 июля главные прокуроры сразу восьми штатов и федерального округа Колумбия (где расположена столица США Вашингтон) подали свой иск, оспаривающий сделку властей с Defense Distributed. Так что во вторник вечером, чтобы предотвратить дальнейшее распространение чертежей, судья выписал временный запрет для компании.

Как подчёркивает Huffington Post, многие недовольны решением американских властей пойти навстречу компании Уилсона, поскольку инициатива грозит обернуться целым потоком неотслеживаемого и незарегистрированного оружия, которое может стать угрозой безопасности как в США, так и за границей. И хотя некоторые виды самодельного оружия, включая и сделанное с помощью 3D-принтера, не запрещаются законом, критики опасаются, что публикация схем в интернете упростит доступ к огнестрельному оружию для тех, кому запрещено иметь с ним дело.