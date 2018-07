CBS News: до ареста Бутина гордо защищала Россию — и людям это нравилось

Мария Бутина, которую американские власти обвиняют в тайной работе на Россию, во время учёбы в Американском университете открыто отстаивала позиции Кремля, заявил в эфире CBS News журналист The Washington Post Том Хэмбургер. При этом, по его словам, Бутина легко заводила связи в Вашингтоне, и её твёрдые убеждения располагали к ней и республиканцев, и демократов.

Предполагаемую российскую шпионку Марию Бутину в настоящий момент держат под стражей по обвинению в сговоре и работе в качестве иностранного агента. Её обвиняют в попытках получить доступ к консервативным политикам и политическим организациям и влиять на них.



Однако её адвокат утверждает, что она всего лишь студентка, интересующаяся политикой. Новая статья в The Washington Post подробно рассказывает о временах учёбы Марии Бутиной в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия.



ФРАГМЕНТ СТАТЬИ THE WASHINGTON POST: До того как Бутину арестовали как предполагаемого агента России, она гордо защищала свою родину, что не осталось незамеченным в Американском университете.



С нами Том Хэмбургер, автор журналистских расследований в The Washington Post и один из авторов этой статьи. Рады вас видеть!



ТОМ ХЭМБУРГЕР, журналист The Washington Post: И я рад вас видеть, спасибо!



Вы и ваши коллеги действительно интересно излагаете все эти события. Что вы как журналист выяснили о жизни Марии Бутиной? Какой была её жизнь в округе Колумбия, во время учёбы в Американском университете?



ТОМ ХЭМБУРГЕР: Мы опросили около десятка людей, пересекавшихся с Марией в Американском университете, где она училась в магистратуре в Школе международной службы. По их описаниям, ей совсем не были свойственны какие-либо ухищрения и скрытность, когда она выражала своё отношение к родине. На её мобильном телефоне была фотография Владимира Путина на коне и без рубашки. Она горячо защищала позицию России, или Кремля, по вторжению в Крым. И она открыто заявляла об этом в классе и среди своих коллег. В общем, всё по-русски. Даже вечеринки, которые она устраивала для других студентов, иногда со стопками водки…



Да, и такое впечатление, что она с головой окунулась в жизнь округа Колумбия. У неё было много друзей, и вам удалось с ними пообщаться. Как отреагировали они?



ТОМ ХЭМБУРГЕР: Мы опросили ряд студентов Американского университета и некоторых других людей, связанных с этим университетом. Кто-то довольно рано заметил эту весьма откровенную защиту Кремля. Некоторые в Американском университете выражали недоумение — это было, когда в 2017 году бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс получила академическую должность. В Американском университете она работала над книгой, в том же офисном здании, где Мария Бутина работала на какой-то студенческой должности. Тогда была озвучена обеспокоенность по этому поводу… Но, понимаете, это же университет! У людей есть твёрдые убеждения, люди спорят, отстаивают свою точку зрения. А в Американском университете полно студентов из разных стран. Так что это не сразу вызвало тревогу. Но теперь в Американском университете очень много разговоров о Марии Бутиной и о том, что она замышляла.



Том, в своей статье вы пишете, что у неё были краткие встречи с губернатором Висконсина Скоттом Уокером, с губернатором Луизианы Бобби Джиндлом и, конечно же, с кандидатом Дональдом Трампом. Но в документах обвинения фигурирует её встреча с официальными лицами из Минфина и ФРС в 2015 году. Как это ей удалось?



ТОМ ХЭМБУРГЕР: За время пребывания в Вашингтоне у неё появились самые разнообразные связи. Некоторые, как вы только что упомянули, открывали ей доступ к официальным лицам из обамовского Минфина.



Нас больше всего поразило то, что она заручилась доверием официальных лиц Национальной стрелковой ассоциации (NRA) и некоторых других консервативных организаций. Благодаря этому, в 2015-м и 2016 году у неё был доступ почти ко всем видным кандидатам в президенты от Республиканской партии.



Она позиционировала себя как дружественно настроенную союзницу Национальной стрелковой ассоциации. И во время мероприятий, которые проводила эта ассоциация, её пропускали в закулисное помещение, где собирались кандидаты в президенты, готовящиеся выступать перед организацией. В их числе был и Дональд Трамп.



Кто-нибудь из тех, с кем вы говорили, рассказывал, что она была за человек? Вы ведь сообщаете нам обо всех этих невероятных контактах — а на тот момент она была в Вашингтоне совсем недолго. У неё что, было какое-то особое обаяние?



ТОМ ХЭМБУРГЕР: Она была очень коммуникабельной, у неё были твёрдые убеждения. Она также знала, как зазвать людей на вечеринки и другие мероприятия. И она заводила связи. По всем отзывам, она была человеком с очень твёрдыми убеждениями, но при этом весьма привлекательной. Так что да, она располагала людей к себе — и мы видим это по её встречам с сотрудниками администрации Обамы и с республиканцами, баллотирующимися на пост президента. Она располагала к себе людей самых разных политических взглядов, будучи по природе очень общительной, коммуникабельной и очень откровенно защищая свою родную страну.



Ха!



Ясно. Том Хэмбургер из The Washington Post, большое спасибо, что обсудили с нами подробности вашей статьи. Мы вам признательны.



Дата выхода в эфир 25 июля 2018 года.