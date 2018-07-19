CNN: Бутина вину отрицает, но под залог её не выпустили

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США как «незарегистрированный иностранный агент», утверждает, что она невиновна. Как передаёт CNN, суд отказался выпускать обвиняемую под залог. Согласно документам, представленным прокурорами, во время своей работы в Америке Бутина предлагала интимные услуги в обмен на доступ к влиятельным политикам, а это заставляет задуматься, была ли она только простой активисткой, выступающей за ношение оружия, отмечает канал.

29-летняя женщина, обвиняемая в том, что она действовала как незарегистрированный агент России, во второй раз предстала перед американским судом. Мария Бутина заявила, что свою вину отрицает, однако суд отказался выпускать россиянку под залог. Как утверждают прокуроры, среди прочего Бутина пыталась с помощью секса получить доступ к нужным ей политикам. Мэтью Чанс с репортажем из Москвы.



Сочетая в себе любовь к оружию с очарованием молодости, она обращалась напрямую к сердцам американских консерваторов.



МАРИЯ БУТИНА, активист: Я представляю здесь Российскую Федерацию и возглавляю «Право на оружие», это российская неправительственная организация.



По данным, представленным в интернете, Бутина родилась в Сибири, за год до падения Берлинской стены. Детство россиянки пришлось на непростой переходный период от коммунизма к капитализму. Она вроде открывала сеть небольших мебельных магазинов в своём родном городе, но потом переехала в Москву, где вскоре, как утверждается, её интерес в расширении прав простых российских граждан привлёк внимание самых высокопоставленных лиц в руководстве Российской Федерации. Выступления Бутиной в поддержку права на ношение оружия обеспечили ей в США особый доступ, среди прочего и к Национальной стрелковой ассоциации.



В 2013 году Джон Болтон, который на тот момент состоял в НСА, а теперь является советником по нацбезопасности, появился в одном из видео организации Бутиной, выпущенном с целью призвать российское правительство ослабить законы, касающиеся оружия.



ДЖОН БОЛТОН, член Национальной стрелковой организации США (2013 год): Должно ли быть у россиян право на ношение оружия? Могу рассказать вам, что конкретно это право значит для американцев, и предложить вам поддержку, поскольку вы рассматриваете возможность того, чтобы это право принять.



МАРИЯ БУТИНА: Я приехала из России, у меня такой вопрос…



ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США (2015 год): А, Путин, хороший друг Обамы, этот Путин.



Как стало известно теперь, активная деятельность россиянки в поддержку права на ношение оружия помогла ей выйти на прямой контакт с Дональдом Трампом. В 2015 году на публичном мероприятии, проводимом либертарианцами, Бутина задала вопрос на тот момент ещё кандидату в президенты — о России и санкциях.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Уверен, что я бы очень неплохо сошёлся с Владимиром Путиным. У нас есть эта сила. И не думаю, что санкции вообще были бы нужны.



Бутину, которая отрицает выдвинутые против неё обвинения, сравнивают с огненно-рыжей Анной Чапман, российским агентом, которая приобрела скандальную известность и популярность, после того как в 2010 году была задержана в США в рамках операции по разоблачению целой незаконной шпионской сети.



В документах, представленных американскому суду, говорится о том, что в период своей работы в США Бутина предлагала секс в обмен на место в лоббистской организации. И это заставляет задуматься: была ли Бутина просто активисткой, поддерживающей право на ношение оружия, или она наметила себе другую цель.



Мэтью Чанс, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 19 июля 2018 года.