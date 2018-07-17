NYT: в США задержали россиянку за попытки наладить «тайные каналы связи» с Вашингтоном

В США задержали гражданку России Марию Бутину, которая, по версии следствия, пыталась организовать секретную встречу Трампа и Путина во время предвыборной кампании 2016 года, пишет The New York Times. Как отмечает издание, посредством ряда организаций, в частности Американской ассоциации стрелкового оружия, подозреваемая пыталась оказать влияние на политический курс республиканцев, а также наладить «тайные каналы связи» с американскими политиками.

Гражданке России Марии Бутиной, которая «пыталась организовать» секретную встречу между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным во время предвыборной кампании 2016 года, предъявлены обвинения в том, что она в сотрудничестве с американцами пыталась оказать влияние на политику США, пишет The New York Times.

Бутину подозревают в том, что от лица одного высокопоставленного российского правительственного чиновника она с помощью Американской стрелковой ассоциации и нескольких других организаций пыталась склонить Республиканскую партию США к более пророссийскому курсу.

Бутина, как отмечает издание, в частных беседах сравнивала себя с «советским пропагандистом времён холодной войны», которая работает над внедрением в американские организации и установкой «тайного канала связи» с американскими политиками.

«Эти каналы могли использоваться Российской Федерацией для проникновения в ответственные за принятие решений американские структуры с целью продвижения повестки дня этого государства», — написал по этому поводу в материалах дела один агент ФБР.

29-летняя россиянка была задержана в воскресенье и уже в понедельник предстала перед судом. Некоторые материалы по делу были обнародованы всего за несколько часов перед тем, как Трамп встретился в Хельсинки с Владимиром Путиным.

Хотя российский лидер отрицает вмешательство в американскую политику, в судебных документах говорится, что Бутина рассказала своему окружению о том, что её тайные действия были одобрены администрацией Путина.

Как отмечает газета, Бутина оказалась замешана в двух неудачных попытках организовать встречу между Трампом и Путиным в 2016 году. Хотя сторона обвинения и не упомянула имя Трампа, она подчеркнула, что действия Бутиной были частью «тщательно спланированной российской разведывательной операции».

«Мария Бутина не является агентом Российской Федерации, — заявил по этому поводу её адвокат Роберт Дрисколл. — Здесь абсолютно ничего не указывает на то, что Бутина пыталась оказать влияние на чей-либо политический курс или подорвать какой-то конкретный закон».

По мнению Министерства юстиции США, подозреваемая работала в интересах неизвестного высокопоставленного российского правительственного чиновника. По некоторым данным, им является замглавы Банка России Александр Торшин. Как отмечает издание, Торшин входит в список российских чиновников и бизнесменов, попавших под западные санкции за «действия, направленные на подрыв западных демократий».

Бутина, как говорится в протоколе судебного заседания, рассматривала Американскую стрелковую ассоциацию как организацию, с помощью которой ей представлялось возможным оказать влияние на политику республиканцев.

В мае 2016 года во время ежегодного съезда ассоциации Торшин и Бутина предложили организовать встречу между Трампом и Путиным, однако зять будущего американского президента Джаред Кушнер отклонил эту инициативу. Тем не менее сын Трампа, Дональд Трамп — младший, встретился с Торшиным и Бутиной во время ужина, оплаченного этой организацией.

По версии обвинения, наметить ключевых людей в политических, медийных и деловых кругах Бутиной помог некий американский политик. Основываясь на данных электронной переписки, сторона обвинения считает это дело наиболее явным свидетельством того, что граждане США осознанно способствовали «российским попыткам по оказанию влияния» на американскую политику.

В одном из писем этот американец снабдил Бутину планом действий. «Я и наши друзья в Америке не можем вам облегчить работу ещё больше», — написал политик.

Хотя личность этого политического агента доподлинно неизвестна, ранее The New York Times сообщала, что Бутина установила близкие отношения с членом Американской стрелковой ассоциации консерватором Полом Эриксоном. Кроме того, в материалах дела говорится о том, что Бутина сотрудничала с другим, также неопознанным гражданином США.