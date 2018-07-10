Times: корпоративную Америку преследует «опиоидный кошмар»

«Опиоидный кошмар» преследует корпоративную Америку, пишет The Times. Корпорации США в настоящее время с особым вниманием следят за городом Кливлендом, который стал средоточием и примером охватившей страну зависимости от опиоидов.

По оценкам, в Соединённых Штатах с 1999 года от этой зависимости умерло приблизительно 200 тыс. человек. При этом производители, дистрибьюторы и розничные сети заработали на распространении медпрепаратов, содержащих опиоиды, миллиарды долларов. Теперь же в Кливленде может произойти нечто, подобное юридическим баталиям 1990-х годов, которые тогда велись против крупных табачных компаний.

Главное обвинение против производителей опиодов состоит в том, что те «агрессивно и лживо» продвигали на рынке свои препараты, намеренно преуменьшая серьёзные риски появления у пациентов зависимости от этих лекарственных средств. А дистрибьюторов и розничные сети обвиняют в том, что они продавали огромное количество опиоидов, не обращая при этом внимание властей на это тревожное обстоятельство.

В юридическую схватку по грандиозному опиоидному делу, которое разворачивается сейчас в Кливленде, оказались втянуты некоторые крупнейшие компании Америки. И не только они.

В этот круговорот попала даже крупнейшая фармацевтическая компания Британии Glaxosmithkline. Произошло это на прошлой неделе, когда штат Массачусетс подал иск против одного из её директоров, предъявив ему обвинения, связанные с разразившимся кризисом.

Как поясняет The Times, изначально врачи из-за опасений, что опиоидные препараты могут вызвать наркотическую зависимость, выписывали их лишь пациентам, которые болеют раком и страдают от сильной боли. Однако в середине 1990-х годов производители начали заниматься агрессивным продвижением своей продукции на рынке, предлагая её как пациентам с умеренной болью, так и пациентам, страдающим от сильных хронических болей, например, в спине. В 2012 году на пике этого бума американские врачи выписали 282 млн рецептов на приобретение опиоидных болеутоляющих средств.

И хотя эти препараты помогали побороть боль, у многих пациентов проявлялись серьёзнейшие симптомы «ломки» между приёмами лекарственных средств. Как результат, у них сформировалась зависимость.

Только в 2016 году 42 тыс. человек умерли от передозировки опиоидами, пишет The Times со ссылкой на американские центры по контролю и профилактике заболеваний. А в прошлом году президент США Дональд Трамп даже объявил чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения, говорится в статье.

Штат Массачусетс обвинил Purdue Pharma, одну из компаний, оказавшихся в центре скандала, в том, что она породила эпидемию опиоидной зависимости и нажилась на этом. Со схожими обвинениями против компании выступили и другие штаты, такие как Невада, Техас, Флорида, Северная Каролина, Северная Дакота и Теннеси. Все они в скором времени могут быть объединены в одно гигантское судебное разбирательство в Кливленде, пишет издание.

В дело оказались втянуты также такие компании, как Johnson & Johnson, Allergan, Teva, Walmart, Walgreens и прочие, утверждается в статье. Первое судебное разбирательство по этому делу запланировано на март следующего года, если, конечно, стороны прежде не придут к соглашению.