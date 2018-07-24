Адвокат: Бутину не посадили бы, если бы она была не из России

В действиях Марии Бутиной не было ничего, что хоть отдалённо напоминало бы шпионаж, а предъявленные ей обвинения — «дутые», заявил в интервью Fox News адвокат россиянки Роберт Дрисколл. По его словам, в этом деле сыграл роль «российский фактор»: будь Мария из другой страны, она бы не попала за решётку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера позвонил госсекретарю Майку Помпео, чтобы потребовать освобождения Марии Бутиной. Американские правоохранительные органы обвиняют её в работе на российскую разведку. В МИД России заявляют, что она оружейная активистка и студентка магистратуры. Они создали хэштег в Twitter и поставили фотографию Бутиной в качестве своей аватарки в соцсетях.



С нами бывший прокурор Министерства юстиции Роберт Дрисколл. Он представляет интересы госпожи Бутиной. Рад вас видеть! Спасибо, что нашли для нас время в воскресенье. Россияне, похоже, очень хотят вернуть своего человека. Почему они так всполошились из-за этого?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ, адвокат Марии Бутиной: Внесём ясность: они не хотят её вернуть, они хотят её вызволить.



То есть им неважно, вернётся ли она?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Да.



Так почему же они так всполошились?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: По-моему, ещё до своего прибытия в США она была известна в России как активистка, выступающая за право на оружие. Это молодая женщина, ей 29 лет, она только что окончила Американский университет с дипломом магистра. И ей отказано в освобождении под залог, её держат в тюрьме в округе Колумбия. По обвинению в нарушении закона о регистрации иностранных агентов. Я полагаю, глядя на такую молодую женщину, многие думают о собственных детях и сёстрах.



Положим, что вы правы и она — ни в чём не повинная женщина, учившаяся в магистратуре и связавшаяся с соратником Кремля Александром Торшином, у которого большие связи и который намного её старше, и её посадили ни за что. Вероятно, в Минюсте это знают, у них есть доступ ко всему, что происходило. Уверен, что вы им это объясняли. Это политическое преследование? Минюст пытается подать сигнал администрации Трампа?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Я бы никогда не обвинил в этом Минюст. Но, думаю, трудно… необходимо отделить дело Марии от других дел. Мария не имеет никакого отношения к 12 россиянам, против которых выдвинуты обвинения. Она не имеет никакого отношения к расследованию Мюллера. А расследование Мюллера не имеет никакого отношения к ней.



Но какое совпадение по времени! Её схватили и арестовали, когда президент Трамп приземлялся в Хельсинки. Мы не привыкли верить в совпадения, Боб.



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: ФБР заявляет, что схватило её потому, что она уезжала в Южную Дакоту, а там продолжать наблюдение за ней было бы трудно. Она выехала из своей квартиры…



И вы в данном случае верите ФБР?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Так они сказали. В своём письменном заключении в суде. Возможно, позднее мы будем это оспаривать. Но так был выбран момент, и я поверю им на слово. Но, опять-таки, я думаю…



Итак, в данном случае вы верите им на слово и говорите, что это обвинение не связано с политикой. Но вы утверждаете, что само обвинение дутое. Как и то, и другое может быть правдой?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Я считаю, они пытаются увязать вещи, вырванные из контекста. И они на самом деле не… Они не отметили в её деятельности ничего, что хоть отдалённо напоминало бы шпионаж. Приведу пару примеров. Шпионы обычно не общаются с помощью личных сообщений в Twitter…



А если они хотят, чтобы их адвокат мог сказать: «Шпионы не общаются в Twitter»?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Шпионы обычно пользуются псевдонимами. У этой женщины ярко выраженный русский акцент. Можете поискать её в Google, найти её страницу в Facebook. Большинство фотографий, которые вы видели, из её Facebook.



У нас они есть. Давайте поговорим о некоторых из этих сообщений. Вот то, которое фигурирует в обвинительном акте и на которое все указывают. Александр Торшин: «А ты отчаянная девчонка! Что тут скажешь!» — это о том, что она ходила на инаугурацию. Бутина отвечает: «Хорошие учителя!» Если это совершенно невинно, кто же её учителя?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Её отношения с Торшиным начались ещё во времена борьбы за оружейные права. Она основала организацию, Торшин в эту организацию вступил. И он был очень заинтересован в её карьере, хотел её продвинуть. Власти цитируют и другие сообщения. Например, она просила его обязательно порекомендовать её, когда он будет выступать с речью в США.



Повторю свой вопрос, потому что ваш ответ был о другом. Когда она говорит: «Хорошие учителя!» — о ком это? О Торшине? Или о ФСБ России? Кто эти учителя?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Да уж конечно, не ФСБ России!



Конечно, нет!



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Потому что она не агент ФСБ. А Торшин или другие люди в России, помогавшие оружейному лобби.



Хорошо. Они научили её быть настолько смелой, чтобы пойти на инаугурацию?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Опять-таки, в том, что она делала, нет никакой тайны. Там её фотография на фоне Капитолия — так всегда фотографируются все иностранные студенты!



Reuters сообщает, что она участвовала в каких-то встречах на очень высоком уровне — с сотрудниками Минфина США и не только. С сотрудниками ФРС. Если она обычная студентка магистратуры Американского университета, как же она попала на встречи столь высокого уровня?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Не уверен, что правильно называть это встречами. Складывается впечатление большей приватности, чем на самом деле. По-моему, речь идёт о мероприятиях различных организаций. И она была там со своим бойфрендом Полом Эриксоном, который старше её и имеет обширные деловые связи. Они вместе посещали различные политические и деловые мероприятия.



Вы работали в Минюсте. И ранее в нашей программе вы очень одобрительно высказывались об этом ведомстве, называя его, во-первых, честным, а во-вторых, неполитизированным.



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Верно.



А теперь вы, по сути, утверждаете, что это неуклюжие идиоты, которые каким-то образом ни за что упекли в тюрьму эту бедную студентку магистратуры, обвинив её в том, что она агент России. Как эти две позиции могут уживаться друг с другом?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: По-моему, важно то, что они не предъявляли ей обвинений в том, что она агент России. Не предъявляли обвинений в шпионаже. На самом деле её не называли шпионкой. Власти сами признают, что всё, что она делала, было бы законно, если бы она подала бумажку генеральному прокурору. Её не обвиняют в…



Так почему же они так поступают с этой оружейной активисткой?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Трудно сказать. Возможно, потому что они потратили на это очень много времени. Они выслеживали её полтора года — согласно документам, которые они на днях представили в суде. И за полтора года они, похоже, заполучили только фотографию, на которой она вместе с русским из русского культурного центра, показывающим русские фильмы русским жителям Вашингтона. Так что лично я считаю, что это дело раздуто.



Но зачем же его раздувать? Если они перегибают палку, то зачем?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Опять-таки, Мария вращалась среди людей, вовлечённых в американскую политику, и, я думаю, это вызвало большой интерес. СМИ внимательно изучали её более года.



То есть вы в данном случае толкуете это в пользу Минюста, вы не утверждаете, что у них был скрытый мотив — заявить о злодеяниях России в свете (саммита Путина и Трампа в. — ИноТВ) Хельсинки?



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Скажу так: не думаю, что они действуют злонамеренно. Если же вы спросите меня, происходило бы всё это или нет, если бы Мария была из другой страны, я скажу: «Конечно же, нет». Российский фактор нельзя игнорировать. Но она не имеет отношения ко всей остальной российской теме. И я твёрдо уверен, что она невиновна в том, в чём её обвиняют, она просто гражданка России в США.



Мы будем следить за этим делом и ещё обратимся к вам за комментарием. Приглашение в силе, пока дело продолжается. Спасибо, Боб.



РОБЕРТ ДРИСКОЛЛ: Большое спасибо, Лиланд.



Дата выхода в эфир 22 июля 2018 года.