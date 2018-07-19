BI: арест гражданки России в США конгрессмен объяснил попыткой насолить Трампу

Арест и предъявление обвинений гражданке России Марии Бутиной в незаконной деятельности в качестве иностранного агента американский конгрессмен Дана Рорабакер объяснил попытками подорвать репутацию Дональда Трампа, пишет Business Insider. По мнению конгрессмена, всё это дело «притянуто за уши» и строится лишь на том факте, что Бутина является помощником некоего российского чиновника.

Конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер, по всей видимости, не слишком доволен предъявлением обвинений гражданке России Марии Бутиной, поддерживающей право на ношение оружия и связанной с Национальной стрелковой ассоциацией, пишет Business Insider.

Бутиной вменяется участие в «заговоре», а также деятельность в качестве незарегистрированного агента российского правительства.

«Это просто нелепо, — заявил по этому поводу Рорабакер. — Это глупо. Она помощник какого-то мужчины, который занимает пост главы банка и является членом их парламента. И это мы называем шпионажем? Это обстоятельство указывает на то, насколько это дело притянуто за уши».

Конгрессмен также предположил, что выдвинутые обвинения — это часть плана «глубинного государства» по подрыву репутации Дональда Трампа.

По версии обвинения, Бутина осуществляла свою деятельность по указанию высокопоставленного российского чиновника, который занимает важный пост в Банке России. Хотя в материалах дела имя этого чиновника не уточняется, речь предположительно идёт о «близком союзнике» Владимира Путина Александре Торшине.

Кроме того, в судебных документах говорится о тесных связях между Бутиной и этим российским чиновником, включая диалог о планах последнего «встретиться с одним американским конгрессменом во время поездки делегации конгресса в Москву в августе 2015 года».

По словам Рорабакера, в обвинительном акте речь может идти именно о нём, так как он входил в состав той делегации. Кроме того, как отмечает издание, по некоторым данным, конгрессмен встречался с рядом «связанных с Россией лиц», в том числе с Наталией Весельницкой, Джулианом Ассанжем, Полом Манафортом, а также с самим Торшиным.

Бутина же в свою очередь занималась налаживанием связей с другими защитниками права на ношение оружия, в том числе с республиканцем Полом Эриксоном, с которым она была знакома по крайней мере с 2013 года. Эриксон, судя по всему, подходит под описание «гражданина США номер один», о котором говорится в материалах дела.

В обвинительном заключении говорится, что Бутина и это лицо работали вместе, чтобы наладить знакомства с другими американскими гражданами, имеющими политический вес «с целью продвижения повестки дня Российской Федерации». Кроме того, по версии обвинения, Бутина и российский чиновник пытались создать «тайный канал» связи между Россией и американскими политиками.