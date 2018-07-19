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Обозреватель FT: Америка сменила универсальные ценности на национализм и недовольство

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Раньше Америка продвигала настолько привлекательные ценности, что это делало её «своей» страной для миллионов людей во всем мире, пишет обозреватель Financial Times Мартин Вулф. Однако теперь принципы демократии, свободы и верховенства права сменились на идеи протекционизма. Приход к власти Дональда Трампа — логический результат «политики жадности и недовольства», пишет Вулф.
Обозреватель FT: Америка сменила универсальные ценности на национализм и недовольство
Reuters
Точно так же, как в середине прошлого века, когда в результате гражданской войны в Китае к власти пришёл Мао Цзэдун, в Америке спрашивали: «Кто потерял Китай?», теперь можно спросить следующее: «Кто потерял Америку? И навсегда ли она потеряна?» — пишет обозреватель Financial Times Мартин Вулф.
 
США, конечно же, никому, кроме самих американцев, не принадлежат, отмечает Вулф. Тем не менее, по мнению жителей Запада и многих других людей, Америка выступала за что-то настолько привлекательное, что «она казалась нашей», — гарантом свободы и процветания не только для своих жителей, но и для сотен миллионов других людей.
 
По словам Вулфа, его отец, бежавший из предвоенной Австрии в Великобританию, в этом не сомневался. США были «бастионом демократии». Они спасли Европу от поражения нацистским или коммунистическим диктатурам. США были «не просто великой державой». В них были воплощены принципы демократии, свободы и верховенства права. «Именно поэтому он решительно начал придерживаться проамериканских взглядов. Я унаследовал их от него», — утверждает обозреватель британского издания.
 
Сегодня президент США враждебно относится к основным американским ценностям: демократии, свободе и принципу верховенства права. Он не доверяет своим союзникам, выступает против свободного рынка и ни во что не ставит международные учреждения. Он считает, что тот, кто силён, тот и прав. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обладают силой, и «он ими восхищается». Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — порядочные женщины, пытающиеся руководить демократическими странами. Дональд Трамп же их ругает.
 
«Так почему же Трамп у власти? Ответ кроется в политическом провале, который США, возможно, не смогут преодолеть. Приход Трампа к власти — это случайность, но не только она», — считает обозреватель.
 
Подъём Китая и непредвиденные последствия глобализации сильно повлияли на взгляд Америки на себя и на её роль в мире. Эйфория от «униполярного момента», который наступил после холодной войны, сменилась тревогой. США больше не считают себя доминирующей державой, а мир — дружелюбным. Мнение Трампа о том, что остальная часть мира пытается «надуть» США, пользуется большой популярностью. Неудивительно, что в стране, которая поддалась идеям протекционизма, победил протекционист. И в тот момент, когда беспокойство по поводу Китая стало нарастать, «выбор естественным образом пал на националиста», отмечает Вулф.
 
Но сейчас происходит кое-что ещё более важное. Поразительная особенность экономики США заключается в том, что, несмотря на свои уникальные преимущества, в последнее время она «сильно подводила большую часть населения». Исключительное неравенство наблюдается в распределении доходов. Экономическая активность пожилых людей находится на небывало низком уровне. Реальные медианные домашние располагаемые доходы остались на таком же уровне, как и 20 лет назад, в то время как средние доходы намного увеличились.
 
Низкий уровень обеспеченности многих американцев отчасти является результатом «плутократической политики» — неустанной и систематической преданности интересам очень богатых людей. Это также политика «жадности и недовольства».
 
Что касается Дональда Трампа, то он — логический результат политики, которая служит интересам плутократии. Он даёт богатым то, что они хотят, предлагая национализм и протекционизм, которые так необходимы республиканцам. «Это блестящая — хотя и незапланированная — комбинация, воплощённая в харизматичной личности, которая помогает самоутверждаться своим самым страстным сторонникам», — считает обозреватель издания.
 
«Кто потерял «нашу» Америку? Американская элита, особенно республиканская. Трамп — это цена, которую пришлось заплатить за снижение налогов для миллиардеров. Они посеяли ветер, а мир пожинает бурю. Стоит ли нам ожидать возвращения старой Америки? Нет, пока кто-то не найдёт более политически успешный способ удовлетворения потребностей и снижения беспокойства простых людей», — заключает Мартин Вулф.
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