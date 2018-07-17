«Как мокрая макаронина» — Шварценеггер раскритиковал поведение Трампа в Хельсинки

Экс-губернатор Калифорнии и звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер отчитал американского президента за «вызывающую чувство неловкости» пресс-конференцию с его российским коллегой. По словам актёра, Дональд Трамп выглядел как «маленькая мокрая макаронина» и «маленький фанат» Владимира Путина, передаёт The Hill.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер устроил разнос американскому президенту. Он заявил, что на «вызывающей чувство неловкости» пресс-конференции в Хельсинки Дональд Трамп вёл себя как «фанат» Владимир Путина, передаёт The Hill.

«Вы стояли там как маленькая мокрая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф, или сделать с ним селфи, или что-нибудь ещё в этом духе», — отмечает Шварценеггер в своём коротком видеообращении.

Актёр обвинил Трампа в том, что он подорвал доверие к американским спецслужбам и Минюсту, отказавшись осудить «российское вмешательство» в выборы 2016 года. «Вы — президент Соединённых Штатов. Вы не должны так поступать», — подчёркивает экс-губернатор.

«Что с вами не так? Что случилось с уверенными словами и силой, которая была у Рональда Рейгана, когда у Берлинской стены он заявил: «Мистер Горбачёв, разрушьте эту стену»? Что произошло со всем этим?» — недоумевает Шварценеггер в конце ролика, тяжело вздыхая.