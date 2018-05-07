Fox News: сепаратисты Калифорнии не хотят кормить другие штаты

Калифорния — штат-донор, субсидирующий другие штаты США и слишком мало получающий взамен. Об этом в интервью Fox News заявил один из лидеров калифорнийских сепаратистов Маркус Руис Эванс. По его словам, Калифорния уже ведёт войну с федеральными властями, блокируя все решения Дональда Трампа, и долго так продолжаться не может.

Калифорния сделала своим приоритетом защиту нелегальных иммигрантов и легализацию марихуаны, хотя бо́льшая часть Америки с этим может быть и не согласна. Итак, не пора ли «золотому штату» отделиться, стать самостоятельным государством? «Да», — отвечает человек, который добивается голосования по калекситу, причём в ближайшей перспективе. Его зовут Маркус Руис Эванс, он президент и сооснователь движения Yes California, и сейчас он с нами на связи.



Маркус, почему вы хотите нас покинуть?



МАРКУС РУИС ЭВАНС, Yes California: Мы теряем деньги. И наша культура тоже страдает. Посмотрите на войну, которую развязало федеральное правительство против Калифорнии — губернатор Калифорнии называет это войной. Никогда ещё губернаторы Калифорнии так не говорили. А теперь мы имеем 30 исков властей Калифорнии против федеральных властей. Что бы Трамп ни делал, Калифорния пытается это заблокировать. Я-то это поддерживаю, но я также согласен с (генеральным прокурором США. — ИноТВ) Джеффом Сешнсом: так продолжаться не может. Правительство не может так работать.



Вдобавок Калифорния — штат-донор. Нам приходится повышать налоги для себя, чтобы субсидировать от 25 до 35 штатов США, в которых ситуация уже лучше, чем у нас. Терять деньги…



Ясно. Пара моментов: как вы знаете, в Калифорнии много округов, в том числе Сан-Диего и отчасти Ориндж, которые были на стороне федеральных властей в вопросе иммиграционной политики. Они считают, что Калифорния не должна быть штатом-убежищем. То есть не все рассуждают, как Маркус!



МАРКУС РУИС ЭВАНС: Это правда, в Калифорнии есть консерваторы. Я бы отметил, что подавляющее большинство жителей штата поддерживают этот курс, и мы увидим это на предстоящих выборах. Я знаю, много говорят о том, что народ в Калифорнии восстанет и воспротивится… Этого не будет. Позвольте, я загляну в будущее и скажу вам, что наша политика останется такой, как есть, никому не грозит порицание, и мы продолжим идти по пути, на который встали, и после выборов. Поживём — увидим, кто прав. Кроме того…



Это интересно, Маркус… Вот смотрю я на этих беженцев, потенциальных иммигрантов, как они сидят на ограждении в Сан-Диего, вроде как насмехаются над нашим барьером, и думаю: «Надо что-то менять». Вы хотите впустить всех этих людей, открыть границу и впустить всех. Считать их всех равными. Так?



МАРКУС РУИС ЭВАНС: Нет, мы такого никогда не говорили. Никогда не говорили. Совсем нет. Мы говорили вот что…



Но ведь это самое главное: они (федеральные власти. — ИноТВ) хотят усилить иммиграционное законодательство, выстроить эту границу, сделать так, чтобы закон исполнялся!



МАРКУС РУИС ЭВАНС: Я думаю, мнение сторонников калексита таково: у Америки было 30 лет, чтобы решить проблему иммиграционной политики, но она этого так и не сделала. Я слышал много разговоров, но теперь уже поздновато. 40 процентов людей без документов — это люди с просроченными визами. Это потому, что федеральные власти не работают как надо.



Да.



МАРКУС РУИС ЭВАНС: Пограничный контроль уже 30 лет не работает как надо…



Коротко. Это кризис, и я хотел бы знать, что вы планируете делать… Почему вы считаете, что у вас получится лучше, чем у вашей собственной страны? Кто будет защищать ваши берега? Когда по всему штату будут бушевать опустошительные пожары, что вы будете делать без федеральных властей, которые не смогут вас защитить и потушить всё это?



МАРКУС РУИС ЭВАНС: Конечно, я всегда призываю людей обратить внимание на то, в каком объёме федеральные власти помогают нам в случае природных катаклизмов. Помню, губернатор Шварценеггер был недоволен президентом Бушем, потому что мы не могли получить достаточной поддержки во время пожаров. На самом деле федеральный бюджет борьбы с пожарами был урезан, хотя пожаров в Калифорнии стало только больше.

Итак, если посмотреть на пожары и природные бедствия… Я призываю всех обратить на это внимание: мы не получаем того, чего заслуживаем. Мы не получаем того, за что платим. Мы штат-донор, каждый год мы теряем от 30 до 100 миллиардов долларов — и мы ещё должны выпрашивать помощь в тушении пожаров?! Кажется, недавно Дональд Трамп выделил нам на борьбу с пожарами около 200 миллионов долларов из федерального бюджета. Мы потеряли 32 миллиарда! И мы должны выпрашивать 200 миллионов, после того как вы забрали 32 миллиарда? Это ужасная сделка! Ужасная!

Вам также придётся импортировать воду. С нами был Маркус Руис Эванс. Он говорит, что Калифорния платит на 100 миллиардов долларов больше, чем получает, и хочет создать собственную страну. Это называется калексит. Маркус, мне будет вас не хватать. Надеюсь, вы не преуспеете. До скорой встречи!



Дата выхода в эфир 06 мая 2018 года.