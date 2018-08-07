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National Interest рассказал о Су-35 — истребителе, которого, возможно, стоит бояться ВВС США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Су-35 — лучший из имеющихся у России на сегодняшний день истребителей, пишет американский журнал The National Interest. Как констатирует обозреватель издания, подготовивший подробное досье на самолёт, Су-35 нет равных в ближнем воздушном бою, и это может стать серьёзной проблемой для американских самолётов пятого поколения.
National Interest рассказал о Су-35 — истребителе, которого, возможно, стоит бояться ВВС США
Reuters

Пока Россия не доведёт свой проект истребителя пятого поколения ПАК ФА до серийного производства, лучшим из уже принятых страной на вооружение самолётов для завоевания превосходства в воздухе будет оставаться Су-35 — «венец инженерно-конструкторского исполнения истребителей четвёртого поколения», пишет в своей статье для The National Interest обозреватель блога War is Boring Себастьян Роблен.

Отличаясь «уникальной манёвренностью», Су-35 оснащён самыми современными вооружениями и бортовой электроникой, которые ни в чём не уступают оснащению его западных аналогов вроде F-15, истребителей Eurofighter и французских «Рафалей», полагает журналист. Между тем, хотя российская модель определённо станет «грозным противником» для упомянутых западных самолётов, насколько эффективно она проявит себя в бою с малозаметными машинами пятого поколения F-22 и F-35 — вопрос открытый, подчёркивает он.

Как напоминает автор, Су-35 — развитие Су-27, разработанного в конце холодной войны в качестве ответа F-15; соответственно, по концепции это двухдвигательный реактивный многоцелевой истребитель, сочетающий отличные скоростные характеристики и вооружение с высокой манёвренностью для ведения ближнего воздушного боя. В 1989 году на Парижском авиасалоне Су-27 потряс публику, продемонстрировав так называемую кобру Пугачёва — фигуру высшего пилотажа, исполняя которую самолёт поднимается под углом 120 градусов к земле, но сохраняет при этом курс и высоту. Су-27 активно экспортировался Москвой в другие страны, однако пока ни разу не сталкивался в боевых условиях с западными истребителями; впрочем, истребитель применялся ВВС Эфиопии в ходе конфликта с Эритреей за спорные пограничные территории, и тогда уничтожил четыре самолёта МиГ-29, не понеся потерь. Кроме того, его также использовали для удара по наземным целям, пишет Роблен.
 
История разработки Су-35 весьма сложна, продолжает журналист. Обновлённая версия Су-27 с передним горизонтальным оперением, также носившая название Су-35, появилась ещё в 1989 году, но это не тот же самый самолёт, и таких моделей было произведено всего 15. Другая модернизация Cy-27, двухместный Су-30, напротив, производилась очень активно: её вариации экспортировались в десяток стран, отмечает автор. А вот истребитель, которому посвящён материал, носящий в России название Су-35С, начали разрабатывать в 2003-м и запустили в серию в 2009 году.  
 
Как пишет Роблен, Су-27 и все его модификации, которые в странах НАТО именуются Flanker («Бьющий во фланг»), отличаются сверхманёвренностью — то есть способны выполнять такие контролируемые манёвры, которые невозможны при помощи стандартных аэродинамических механизмов. В Су-35 это отчасти достигается благодаря применению двигателей с управляемым вектором тяги, которые могут отклонять реактивную струю в том или ином направлении, помогая самолёту двигаться вдоль продольной и вертикальной осей — то есть крениться и рыскать. Аналогичные технологии на данный момент применяются только в одном западном истребителе — F-22, подчёркивает журналист.
 
Благодаря такому оснащению, Су-35 может выходить на очень высокие углы атаки — проще говоря, он способен двигаться в одном направлении, направив нос в другом. Это позволяет истребителю легче наводить оружие на маневрирующую цель, а также самому совершать резкие манёвры, что полезно как для того, чтобы уворачиваться от ракет, так и для ближнего воздушного боя, отмечается в материале.
 
Су-35 обладает замечательными разгонными характеристиками, а его максимальная скорость на большой высоте равна 2,25 Маха — то есть столько же, сколько у F-22, и больше, чем у F-35 и F-16. Вместе с тем, вопреки информации, появлявшейся поначалу, российский истребитель, вероятно, не способен поддерживать режим суперкрейсерской скорости — то есть лететь на сверхзвуке без форсажей, — если несёт оружие, констатирует автор. Практический потолок Су-35 — 20 тыс. м, и по этому параметру он превосходит «Рафали» и F-35 и равен F-15 и F-22.
 
По данным Роблена, дальность полёта истребителя — 3600 км, либо 4500 км с двумя подвесными топливными баками. Титановый планер Су-35 и его двигатели имеют значительно более долгий по сравнению с оборудованием прошлых моделей предполагаемый срок службы — 6 тыс. и 4,5 тыс. лётных часов соответственно; для сравнения, предполагаемый срок службы самолётов F-22 и F-35 — 8 тыс. часов.
 
Несмотря на то что Су-35 нельзя назвать очень малозаметным, благодаря изменённым воздухозаборникам и фонарю, а также использованию поглощающих материалов, эффективная площадь рассеяния (ЭПР) истребителя, по некоторым данным, уменьшилась по сравнению с предшественниками в два раза. Это, вероятно, снизило расстояние, на котором можно обнаружить самолёт, однако назвать его малозаметным всё равно нельзя, подчёркивается в статье.
 
У Су-35 от 12 до 14 узлов подвески вооружения, что является отличным показателем: к примеру, у F-15C и F-22 их всего восемь, тогда как F-35 может иметь только четыре ракеты в своих внутренних отсеках, говорится в материале. На средних расстояниях самолёт применяет управляемые ракеты К-77М с радиолокационной головкой самонаведения, имеющие максимальную дальность более 190 км; для боя на меньшей дистанции — ракеты Р-73 с максимальной дальностью более 40 км и возможностью непрямой наводки, благодаря которой пилот может при помощи нашлемной оптики поражать цели под углом до 60 градусов от направления носа самолёта. Кроме того, на самолёт устанавливаются ракеты Р-27 средней дальности и Р-37 сверхбольшой дальности, которые используются для поражения самолётов дальнего обнаружения и самолётов-заправщиков. Самолёт также оснащён 30-мм авиационной пушкой с боекомплектом в 150 снарядов и способен нести до 7700 кг вооружений для поражения наземных целей, перечисляет Роблен.
 
Самые серьёзные шаги вперёд по сравнению с предшественниками при разработке Су-35 были сделаны в плане электроники, отмечает журналист. Самолёт оборудован комплексом радиолокационного противодействия «Хибины», способным искажать радиосигналы и уводить вражеские ракеты с курса, а также радаром с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР) Ирбис-Э, которая, как надеются создатели, поможет ему в бою с малозаметными самолётами. Между тем, подчёркивает Роблен, хотя Ирбис-Э и способен, согласно официальным данным, засекать цели с ЭПР от 3 м² на расстоянии до 400 км, а с ЭПР 0,1 м² — до 80 км, сигнал радаров с ПФАР проще обнаружить и исказить, чем у радаров с активной ФАР, которые применяются на западных истребителях в настоящий момент. Радар дополняет собой оптико-локационная система ОЛС-35 со способностью обнаружения, захвата и сопровождения целей на расстоянии до 80 км, благодаря чему самолёт может стать серьёзной угрозой для малозаметных истребителей противника. Серьёзная работа была проведена и над «более скучными» системами вроде многофункционального индикатора для пилота и электродистанционной системы управления — все они были значительно улучшены.
 
На нынешний момент в распоряжении ВКС России находятся лишь 48 самолётов Су-35; ещё 50 машин поступят на вооружение в ближайшие годы с ожидаемым темпом по десять в год, говорится в статье. Ещё 24 Су-35 за $2 млрд закупил Китай, и скорее всего на этом в Пекине не остановятся — считается, что китайцы заинтересованы в том, чтобы скопировать конструкцию двигателей самолёта: на вооружении китайских ВВС уже стоит истребитель J-11, который является копией Су-27.
 
Хотя в целом попытки «рекламировать» истребитель за рубежом — особенно в Индии и Бразилии — можно признать неудачными, ряд стран, включая Индонезию и Алжир, уже объявили о намерении приобрести самолёты данной модели, а ещё несколько государств — например, Венесуэла, Вьетнам и Египет — считаются «потенциальными покупателями», пишет журналист. По оценкам экспертов, стоимость одного Су-35 — от $40 до $65 млн, однако, согласно последним экспортным контрактам, истребитель продаётся по цене $80 млн.
 
Су-35, без всяких сомнений, ни в чём не уступает лучшим западным истребителям четвёртого поколения, но главный вопрос заключается в том, насколько хорошо он проявит себя в столкновении с малозаметными истребителями пятого поколения. Как рассуждает Роблен, благодаря сверхманёвренности, российскому самолёту нет равных в ближнем воздушном бою, однако в связи с применением новейших ракет столкновения в воздухе в будущем будут вестись на гигантских расстояниях; на меньших же дистанциях теперь всё равно используются такие ракеты, которые позволяют поражать противника, не разворачиваясь к нему носом. Тем не менее, признаёт автор, у Су-35 всё же имеются определённые преимущества — благодаря высокой скорости (влияющей на скорость запускаемых ракет) и солидной боевой нагрузке, истребитель точно «не ударит в грязь лицом» в бою без визуального контакта с целью, а маневрённость и средства РЭБ помогут ему уворачиваться от ракет противника.
 
Впрочем, за вопросом о том, насколько боеспособен Су-35, кроется другая, гораздо более серьёзная проблема: в настоящий момент никто не может ответить на вопрос, эффективной ли будет американская технология «стелс» при столкновении с достаточно технически развитым противником, полагает Роблен. Да, пилоту F-35, которому придётся вступить в дуэль с Су-35 на ближней дистанции, будет непросто выйти из неё победителем, но более быстрому и манёвренному Су-35 придётся для начала обнаружить такого противника, а насколько велики шансы на это — неясно.
 
В ВВС США утверждают, что малозаметные истребители смогут выпускать свои ракеты по цели на настолько большом расстоянии, что у противника просто не будет возможности открыть ответный огонь; в свою очередь, те, кому больше по душе Су-35, говорят, что российский истребитель вполне сможет обнаруживать малозаметного противника при помощи наземных низкочастотных радаров, бортовых инфракрасных приборов и собственного радара ПФАР — пусть две первые технологии и не дают высокой точности, не позволяя в большинстве случаев наводить оружие на цель. Обе стороны в этом споре, конечно же, экономически и политически заинтересованы в том, чтобы выдвигать свои аргументы, и хотя оценить их чисто с технической стороны было бы интересно, спор в любом случае будет разрешён только тогда, когда самолёты столкнутся в реальном бою, — но даже тогда помимо техники огромную роль будет играть множество других факторов, включая уровень подготовки пилотов, характер боя, численность сторон и то, будут ли участвовать в столкновении силы поддержки, убеждён автор.
 
«Быть может, Су-35 и является лучшим для ближнего воздушного боя реактивным истребителем в истории, а также высокоэффективной платформой для доставки ракет, но хватит ли ему только этого для завоевания превосходства в воздухе в эпоху технологий «стелс» — пока ещё не известно», — подытоживает журналист.
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