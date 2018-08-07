National Interest рассказал о Су-35 — истребителе, которого, возможно, стоит бояться ВВС США

Су-35 — лучший из имеющихся у России на сегодняшний день истребителей, пишет американский журнал The National Interest. Как констатирует обозреватель издания, подготовивший подробное досье на самолёт, Су-35 нет равных в ближнем воздушном бою, и это может стать серьёзной проблемой для американских самолётов пятого поколения.

Пока Россия не доведёт свой проект истребителя пятого поколения ПАК ФА до серийного производства, лучшим из уже принятых страной на вооружение самолётов для завоевания превосходства в воздухе будет оставаться Су-35 — «венец инженерно-конструкторского исполнения истребителей четвёртого поколения», пишет в своей статье для The National Interest обозреватель блога War is Boring Себастьян Роблен.

Отличаясь «уникальной манёвренностью», Су-35 оснащён самыми современными вооружениями и бортовой электроникой, которые ни в чём не уступают оснащению его западных аналогов вроде F-15, истребителей Eurofighter и французских «Рафалей», полагает журналист. Между тем, хотя российская модель определённо станет «грозным противником» для упомянутых западных самолётов, насколько эффективно она проявит себя в бою с малозаметными машинами пятого поколения F-22 и F-35 — вопрос открытый, подчёркивает он.

Как напоминает автор, Су-35 — развитие Су-27, разработанного в конце холодной войны в качестве ответа F-15; соответственно, по концепции это двухдвигательный реактивный многоцелевой истребитель, сочетающий отличные скоростные характеристики и вооружение с высокой манёвренностью для ведения ближнего воздушного боя. В 1989 году на Парижском авиасалоне Су-27 потряс публику, продемонстрировав так называемую кобру Пугачёва — фигуру высшего пилотажа, исполняя которую самолёт поднимается под углом 120 градусов к земле, но сохраняет при этом курс и высоту. Су-27 активно экспортировался Москвой в другие страны, однако пока ни разу не сталкивался в боевых условиях с западными истребителями; впрочем, истребитель применялся ВВС Эфиопии в ходе конфликта с Эритреей за спорные пограничные территории, и тогда уничтожил четыре самолёта МиГ-29, не понеся потерь. Кроме того, его также использовали для удара по наземным целям, пишет Роблен.

История разработки Су-35 весьма сложна, продолжает журналист. Обновлённая версия Су-27 с передним горизонтальным оперением, также носившая название Су-35, появилась ещё в 1989 году, но это не тот же самый самолёт, и таких моделей было произведено всего 15. Другая модернизация Cy-27, двухместный Су-30, напротив, производилась очень активно: её вариации экспортировались в десяток стран, отмечает автор. А вот истребитель, которому посвящён материал, носящий в России название Су-35С, начали разрабатывать в 2003-м и запустили в серию в 2009 году.

Как пишет Роблен, Су-27 и все его модификации, которые в странах НАТО именуются Flanker («Бьющий во фланг»), отличаются сверхманёвренностью — то есть способны выполнять такие контролируемые манёвры, которые невозможны при помощи стандартных аэродинамических механизмов. В Су-35 это отчасти достигается благодаря применению двигателей с управляемым вектором тяги, которые могут отклонять реактивную струю в том или ином направлении, помогая самолёту двигаться вдоль продольной и вертикальной осей — то есть крениться и рыскать. Аналогичные технологии на данный момент применяются только в одном западном истребителе — F-22, подчёркивает журналист.

Благодаря такому оснащению, Су-35 может выходить на очень высокие углы атаки — проще говоря, он способен двигаться в одном направлении, направив нос в другом. Это позволяет истребителю легче наводить оружие на маневрирующую цель, а также самому совершать резкие манёвры, что полезно как для того, чтобы уворачиваться от ракет, так и для ближнего воздушного боя, отмечается в материале.

Су-35 обладает замечательными разгонными характеристиками, а его максимальная скорость на большой высоте равна 2,25 Маха — то есть столько же, сколько у F-22, и больше, чем у F-35 и F-16. Вместе с тем, вопреки информации, появлявшейся поначалу, российский истребитель, вероятно, не способен поддерживать режим суперкрейсерской скорости — то есть лететь на сверхзвуке без форсажей, — если несёт оружие, констатирует автор. Практический потолок Су-35 — 20 тыс. м, и по этому параметру он превосходит «Рафали» и F-35 и равен F-15 и F-22.

По данным Роблена, дальность полёта истребителя — 3600 км, либо 4500 км с двумя подвесными топливными баками. Титановый планер Су-35 и его двигатели имеют значительно более долгий по сравнению с оборудованием прошлых моделей предполагаемый срок службы — 6 тыс. и 4,5 тыс. лётных часов соответственно; для сравнения, предполагаемый срок службы самолётов F-22 и F-35 — 8 тыс. часов.

Несмотря на то что Су-35 нельзя назвать очень малозаметным, благодаря изменённым воздухозаборникам и фонарю, а также использованию поглощающих материалов, эффективная площадь рассеяния (ЭПР) истребителя, по некоторым данным, уменьшилась по сравнению с предшественниками в два раза. Это, вероятно, снизило расстояние, на котором можно обнаружить самолёт, однако назвать его малозаметным всё равно нельзя, подчёркивается в статье.

У Су-35 от 12 до 14 узлов подвески вооружения, что является отличным показателем: к примеру, у F-15C и F-22 их всего восемь, тогда как F-35 может иметь только четыре ракеты в своих внутренних отсеках, говорится в материале. На средних расстояниях самолёт применяет управляемые ракеты К-77М с радиолокационной головкой самонаведения, имеющие максимальную дальность более 190 км; для боя на меньшей дистанции — ракеты Р-73 с максимальной дальностью более 40 км и возможностью непрямой наводки, благодаря которой пилот может при помощи нашлемной оптики поражать цели под углом до 60 градусов от направления носа самолёта. Кроме того, на самолёт устанавливаются ракеты Р-27 средней дальности и Р-37 сверхбольшой дальности, которые используются для поражения самолётов дальнего обнаружения и самолётов-заправщиков. Самолёт также оснащён 30-мм авиационной пушкой с боекомплектом в 150 снарядов и способен нести до 7700 кг вооружений для поражения наземных целей, перечисляет Роблен.

Самые серьёзные шаги вперёд по сравнению с предшественниками при разработке Су-35 были сделаны в плане электроники, отмечает журналист. Самолёт оборудован комплексом радиолокационного противодействия «Хибины», способным искажать радиосигналы и уводить вражеские ракеты с курса, а также радаром с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР) Ирбис-Э, которая, как надеются создатели, поможет ему в бою с малозаметными самолётами. Между тем, подчёркивает Роблен, хотя Ирбис-Э и способен, согласно официальным данным, засекать цели с ЭПР от 3 м² на расстоянии до 400 км, а с ЭПР 0,1 м² — до 80 км, сигнал радаров с ПФАР проще обнаружить и исказить, чем у радаров с активной ФАР, которые применяются на западных истребителях в настоящий момент. Радар дополняет собой оптико-локационная система ОЛС-35 со способностью обнаружения, захвата и сопровождения целей на расстоянии до 80 км, благодаря чему самолёт может стать серьёзной угрозой для малозаметных истребителей противника. Серьёзная работа была проведена и над «более скучными» системами вроде многофункционального индикатора для пилота и электродистанционной системы управления — все они были значительно улучшены.

На нынешний момент в распоряжении ВКС России находятся лишь 48 самолётов Су-35; ещё 50 машин поступят на вооружение в ближайшие годы с ожидаемым темпом по десять в год, говорится в статье. Ещё 24 Су-35 за $2 млрд закупил Китай, и скорее всего на этом в Пекине не остановятся — считается, что китайцы заинтересованы в том, чтобы скопировать конструкцию двигателей самолёта: на вооружении китайских ВВС уже стоит истребитель J-11, который является копией Су-27.

Хотя в целом попытки «рекламировать» истребитель за рубежом — особенно в Индии и Бразилии — можно признать неудачными, ряд стран, включая Индонезию и Алжир, уже объявили о намерении приобрести самолёты данной модели, а ещё несколько государств — например, Венесуэла, Вьетнам и Египет — считаются «потенциальными покупателями», пишет журналист. По оценкам экспертов, стоимость одного Су-35 — от $40 до $65 млн, однако, согласно последним экспортным контрактам, истребитель продаётся по цене $80 млн.

Су-35, без всяких сомнений, ни в чём не уступает лучшим западным истребителям четвёртого поколения, но главный вопрос заключается в том, насколько хорошо он проявит себя в столкновении с малозаметными истребителями пятого поколения. Как рассуждает Роблен, благодаря сверхманёвренности, российскому самолёту нет равных в ближнем воздушном бою, однако в связи с применением новейших ракет столкновения в воздухе в будущем будут вестись на гигантских расстояниях; на меньших же дистанциях теперь всё равно используются такие ракеты, которые позволяют поражать противника, не разворачиваясь к нему носом. Тем не менее, признаёт автор, у Су-35 всё же имеются определённые преимущества — благодаря высокой скорости (влияющей на скорость запускаемых ракет) и солидной боевой нагрузке, истребитель точно «не ударит в грязь лицом» в бою без визуального контакта с целью, а маневрённость и средства РЭБ помогут ему уворачиваться от ракет противника.

Впрочем, за вопросом о том, насколько боеспособен Су-35, кроется другая, гораздо более серьёзная проблема: в настоящий момент никто не может ответить на вопрос, эффективной ли будет американская технология «стелс» при столкновении с достаточно технически развитым противником, полагает Роблен. Да, пилоту F-35, которому придётся вступить в дуэль с Су-35 на ближней дистанции, будет непросто выйти из неё победителем, но более быстрому и манёвренному Су-35 придётся для начала обнаружить такого противника, а насколько велики шансы на это — неясно.

В ВВС США утверждают, что малозаметные истребители смогут выпускать свои ракеты по цели на настолько большом расстоянии, что у противника просто не будет возможности открыть ответный огонь; в свою очередь, те, кому больше по душе Су-35, говорят, что российский истребитель вполне сможет обнаруживать малозаметного противника при помощи наземных низкочастотных радаров, бортовых инфракрасных приборов и собственного радара ПФАР — пусть две первые технологии и не дают высокой точности, не позволяя в большинстве случаев наводить оружие на цель. Обе стороны в этом споре, конечно же, экономически и политически заинтересованы в том, чтобы выдвигать свои аргументы, и хотя оценить их чисто с технической стороны было бы интересно, спор в любом случае будет разрешён только тогда, когда самолёты столкнутся в реальном бою, — но даже тогда помимо техники огромную роль будет играть множество других факторов, включая уровень подготовки пилотов, характер боя, численность сторон и то, будут ли участвовать в столкновении силы поддержки, убеждён автор.

«Быть может, Су-35 и является лучшим для ближнего воздушного боя реактивным истребителем в истории, а также высокоэффективной платформой для доставки ракет, но хватит ли ему только этого для завоевания превосходства в воздухе в эпоху технологий «стелс» — пока ещё не известно», — подытоживает журналист.