Fox News: дело о сговоре Трампа с Россией — выдумка вашингтонского «болота», и американцы это понимают

Экс-директор ФБР Джеймс Коми и спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий дело о «российском вмешательстве», десятки лет были самыми отъявленными ворами в Вашингтоне, утверждает Fox News. Как отмечает аналитик телеканала Грегг Джарретт, американская общественность всё больше понимает, что «российское дело» полностью дискредитировано.
И снова здравствуйте! Сегодня нашу еженедельную рубрику «Болотный дозор»* комментирует Грегг Джарретт — автор книги «Обман насчёт России», которая уже вторую неделю является бестселлером номер один по версии The New York Times.
Грегг в буквальном смысле наилучший собеседник, когда речь заходит о (бывшем директоре ФБР. — ИноТВ) Джеймсе Коми и (спецпрокуроре. — ИноТВ) Роберте Мюллере!
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ, автор книги «Обман насчёт России: незаконная схема, чтобы оправдать Хиллари Клинтон и подставить Дональда Трампа»:Спасибо, Стив!
Вот с чего бы я хотел начать… Просто чтобы отметить различие между тем, о чём мы много говорим… И вы раскрываете самую суть этого… Я говорю о коррупции вокруг расследования Мюллера и обо всём, что с этим связано, о злоупотреблениях… Это другой сорт коррупции.
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ:Да.
То, как они использовали свои государственные должности ещё до начала мюллеровского расследования… То есть они, по сути, такие же «болотные твари», как и все остальные! Что вы об этом думаете?
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ:Вы совершенно правы. Они использовали свои дружеские связи, чтобы работодатель Коми (военно-промышленная корпорация Lockeed Martin. — ИноТВ) заработал более миллиарда долларов. И, конечно же, в это самое время пополнялся банковский счёт Коми.
Но, что характерно, эти двое (Мюллер и Коми. — ИноТВ) многие годы, десятки лет были самыми отъявленными ворами в Вашингтоне, использовали свою дружбу как для извлечения финансовых выгод, так и, конечно же, для получения высоких государственных постов.
Особенно Джеймс Коми… Я пишу об этом в своей книге. Он, по моим впечатлениям, самый бессовестный, бесчестный и беспринципный человек, когда-либо занимавший высокий государственный пост.
Не называйте его так!
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ:И, знаете, на самых первых страницах я рассуждаю о написанной им фанфаронской книге …
Самое подходящее слово!
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ:Она просто тошнотворна: он читает нотации о лжи и лжецах, тогда как на самом деле именно он в ответе за крупнейший обман в современной истории Америки!
Это-то меня и бесит. Как я уже говорил, они вовсе необязательно хуже всех остальных. Когда я начал рассказывать людям, что новый выпуск «Болотного дозора» будет про Коми — мол, представляете, он устроился в Lockheed Martin и делал все эти дела, — мне сказали: «Ну, так обычно и бывает». Хорошо. Но ведь их (Мюллера и Коми. — ИноТВ) в каком-то смысле превозносят над всеми остальными…
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ:Конечно!
Как будто они святые! Но ведь они ничем не отличаются. Точно такие же «болотные твари», как и все остальные!
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ:Они не только обогащались…
Но каким же образом у них создалась такая репутация?
ГРЕГГ ДЖАРРЕТТ:Коми, в частности, всегда изображал из себя этакого высокоморального бойскаута. Тогда как на самом деле уж точно таковым не являлся. Он прямая противоположность! Слово «благородный» не в его лексиконе, если только он не пытается продать книгу или довести до блеска свой имидж.
По факту, Коми украл государственные документы — я рассказываю об этом в своей книге. Он «слил» их журналистам, чтобы потом спецпрокурор — который совершенно случайно является его давним другом, партнёром и союзником — вёл расследование против того, кто уволил Коми (против президента США Дональда Трампа. — ИноТВ)!
А у Мюллера, кстати, есть три различных конфликта интересов, каждый из которых делает его непригодным для этой должности. Но он совершенно безнаказанно это игнорирует! А потом он, ко всему прочему, собрал политически предвзятую команду.
Мюллер подорвал этические основы собственного расследования и доверие к этому расследованию. Американцы это знают! Посмотрите на данные последних опросов. Негативный рейтинг (Мюллера. — ИноТВ) продолжает расти. Большинство американцев считают, что это политически предвзятая охота на ведьм, как и говорит президент!
Да.
Дата выхода в эфир 12 августа 2018 года.
* Намёк на предвыборный лозунг Дональда Трампа: «Осушим болото!». Здесь и далее «болотом» называется коррумпированная вашингтонская элита (прим. ИноТВ).
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