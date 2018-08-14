WSJ: ФБР уволило своего агента, оскорблявшего Трампа в служебной переписке

ФБР приняло решение уволить своего агента Питера Стржока, который в рабочей переписке оскорбительно отзывался о Дональде Трампе, а также обещал своей коллеге, что они не допустят того до президентского кресла, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, учитывая, что Стржок имел самое непосредственное отношение к «российскому расследованию», это обстоятельство бросило серьёзную тень на работу ФБР в этом направлении.

ФБР уволило своего агента Питера Стржока, чьи оскорбляющие президента Трампа сообщения бросили тень на два политически щекотливых расследования, а также стали отличным предлогом для критики американского лидера в адрес Министерства юстиций США, пишет The Wall Street Journal.

По словам адвоката Стржока, его подопечный был уволен после того, как высокопоставленный чиновник ФБР решил не прислушиваться к рекомендациям отстранить последнего от работы на два месяца, дав ему возможность сохранить место.

Питер Стржок был одним из агентов, ведущих расследование по делу об использовании Хиллари Клинтон частного почтового сервера в её бытность госсекретарём. Следователи не нашли в её действиях состава преступления. Кроме того, бывший агент ФБР также на ранней стадии принял участие в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, а также возможном «сговоре» между членами избирательной кампании Трампа и Москвой.

Американский лидер неоднократно высмеивал и критиковал Стржока, заявляя, что его деятельность — это лишь элемент широкой кампании чиновников Минюста по несправедливой проверке президента. Вскоре после того, как стало известно об увольнении Стржока, Трамп написал в Twitter следующее: «Питера Стржока только что уволили из ФБР — наконец. Список недобросовестных игроков из ФБР и Минюста становится всё длинней и длинней».

Спецпрокурор Мюллер отстранил Стржока от «российского расследования» год назад после того, как стало известно об объёмной переписке агента, в которой он неоднократно оскорбительно отзывался о Трампе и иных политиках, включая Хиллари Клинтон. Сообщения отправлялись с его рабочего телефона и были адресованы бывшему юристу ФБР Лизе Пейдж, с которой у Стржока был роман.

По некоторым данным, отдел профессиональной ответственности ФБР пришёл к выводу, что Стржок нарушал правила ведомства, отправляя имеющие отношение к политике сообщения со своего рабочего телефона.

В июле свидетельствуя перед конгрессом, Стржок заявил, что никогда не позволял своим взглядам повлиять на его действия в качестве агента ФБР. Кроме того, он напомнил, что помимо Трампа он критиковал и целый ряд других политиков. Тем не менее, как отмечает The Wall Street Journal, самые яркие эпитеты вроде «идиота» и «засранца» он приберёг именно для американского лидера.

В июньском докладе генеральный инспектор ФБР отчитал Стржока, отметив, что его переписка «посеяла сомнения» по поводу работы агентства. Тем не менее составители этого доклада не нашли доказательств, указывающих на то, что его политическая ангажированность оказала влияние на исход дела Клинтон.

По мнению генинспектора, наиболее тревожащим сообщением Стржока был его ответ Пейдж, которая беспокоилась, что Трамп может одержать победу на выборах. «Нет. У него не выйдет. Мы этого не допустим», — заверил ту Стржок. Сам же бывший агент заявил, что не помнит, чтобы писал подобное сообщение, добавив также, что не предпринимал никаких официальных действий для срыва предвыборной кампании Трампа.