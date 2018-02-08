Fox News: ФБР становится инструментом борьбы с политической оппозицией
Новые опубликованные фрагменты переписки Питера Стржока и Лизы Пейдж не только влияют на «российское расследование», но и ставят ФБР в очень неловкое положение. Из них мы узнали, может быть, даже больше, чем хотели бы.
В одном диалоге Стржок называет жителей штата Вирджиния, которым он служит, «необразованными деревенщинами». Кстати, слово «деревенщины» он пишет с ошибкой — и смех и грех! И всё потому, что они — вот злодеи! — не избрали жену Эндрю Маккейба (заместителя диретора ФБР. — ИноТВ) в законодательный орган штата. Необразованные деревенщины!
Из текста также видно, как Стржок и Пейдж делились друг с другом паническими настроениями после выборов. Стржок, взрослый мужчина, пишет Пейдж сплошным капсом. «ОМГ* ЭТО Е… УЖАС», — вопит он. Пейдж отвечает: «Омг, я так подавлена». Эти ребята явно умеют грамотно выражаться.
А вот что Пейдж написала через несколько дней: «Я купила всех людей президента. Думаю, мне надо освежить в памяти Уотергейт». И на следующий день добавила: «Боже, как меня здесь всё бесит. Много напыщенной болтовни о национальной безопасности. А ведь нам надо выполнять НАШЕ задание…» Что это за «НАШЕ задание», по-прежнему неясно.
Марк Стайн — публицист и обозреватель. Он читал эту переписку, и сегодня он с нами. Необразованные деревенщины, а?
МАРК СТАЙН, канадский консервативный публицист: ОМГ, Такер! ЛОЛ*! Кажется, в прошлый раз, когда мы обсуждали эту тему в вашей программе, я сравнил этих ребят с Джоном Ле Карре (автор шпионских романов. — ИноТВ) в переложении Teen Beat (подростковый журнал. — ИноТВ). С радостью отмечу, что они держат планку.
Я не понимаю… Если говорить серьёзно, никто в Вашингтоне никогда не подаёт в отставку, если не попадётся на сексуальных домогательствах. Если бы Лиза Пейдж сказала на камеру, что однажды Питер Стржок явился на встречу в банном халате Харви Вайнштейна, его бы выгнали. Но без этого никто не увольняется. Я не понимаю, почему эти двое по-прежнему на госслужбе.
Неделю-две назад (телеведущая. — ИноТВ) Джой Рид и её подружки по MSNBC обвиняли нас в мракобесии. Так вот, эти люди и есть мракобесы.
Это правда.
МАРК СТАЙН: Они считают жителей Вирджинии деревенщинами. Они считают румын грязными! В одном диалоге они обсуждают парня по кличке Guccifer (это большой спец по интернету из Румынии) и называют его «грязным румыном». И Лиза Пейдж отвечает Стржоку, что все румыны грязные, они «совмещают криводушие русских с самомнением итальянцев». Что это такое? Обругали всё население сразу трёх государств! Какая пошлость!
Вспомним, что только что говорил ваш предыдущий гость, господин Байро: «О, они все принимали присягу! Они все поклялись защищать Конституцию Соединённых Штатов!» Да нет же. Это всего лишь парочка любовников, которых, очевидно, возбуждает узкопартийное интриганство. Налицо полное служебное несоответствие, так почему же они всё ещё занимают свои должности? Это просто позорит ФБР, которым так гордится господин Байро.
Дата выхода в эфир 07 февраля 2018 года.
* ОМГ — от англ. OMG (Oh my god) на интернет-жаргоне «Боже мой!». ЛОЛ — от англ. LOL (Laugh Out Loud) — «Смеюсь в голос!» (прим. ИноТВ).