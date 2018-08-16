Экс-директор ЦРУ: Трамп запятнал должность президента США

Нынешнему главе Белого дома неведомы нормы приличия, он дружит с деспотами и портит репутацию своей страны, заявил в эфире MSNBC экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. По словам Бреннана, Дональд Трамп вносит раскол в американское общество, и это представляет угрозу для страны. «Мы воюем друг с другом», — констатировал он.

В ответ на самый безумный президентский твит этого дня Джон Бреннан, занимавший пост директора ЦРУ при администрации Обамы, написал президенту в Twitter: «Просто поразительно, как часто вам не удаётся соответствовать минимальным нормам приличия, вежливости и честности. Похоже, вы никогда не поймёте, ни что значит быть президентом, ни что нужно, чтобы быть хорошим, порядочным, честным человеком. Как это печально, и как это опасно для нашей страны!».



Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан с нами на связи. Он работает старшим аналитиком MSNBC и NBC News по национальной безопасности и разведке.



Директор Бреннан, меня особенно заинтересовала последняя часть вашего твита — о том, насколько это «опасно для нашей страны». Каким образом?



ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Добрый вечер, Лоренс. Спасибо, что пригласили. Думаю, (это опасно для страны. — ИноТВ) главным образом, в двух смыслах. Во-первых, Дональд Трамп, по-моему, сильно запятнал имидж президентской должности своей руганью и постоянным пренебрежением к приличиям как таковым. А также дружбой с деспотичными лидерами по всему миру. И тем, что он по-прежнему стремится выстраивать отношения так, как выгоднее ему, а не стране. Я считаю, репутация Америки в мире также была запятнана.



Но, думаю, есть и более глубинный процесс: то, что он делает здесь, в США, вносит глубокий раскол. По моему мнению, из всех президентов, когда-либо занимавших Овальный кабинет, он больше всех обостряет противоречия. Он подпитывает и подкармливает ненависть, враждебность и непонимание среди американцев.



Когда я вижу некоторые твиты и комментарии, я чувствую большую тревогу. Мы как нация просто воюем друг с другом! Президенты Соединённых Штатов традиционно пытались залечить такие внутренние раны, внутренние проблемы… А Дональд Трамп, по-моему, неоднократно упускал возможность принять меры в этом направлении. Он продолжает подыгрывать своим самым преданным сторонникам и кормит их, по сути, сырым мясом. Все эти выражения, которые их обычно заводят… Это не в интересах безопасности нашей страны.



Дата выхода в эфир 14 августа 2018 года.