Newsweek: конфликт Турции и США подтачивает НАТО изнутри — на радость Москве

Разлад между Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтачивает НАТО изнутри, что не может не радовать Россию, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, нынешний кризис может в перспективе привести к снижению уровня военного сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном, а также ещё больше подорвать желание сторон вести друг с другом диалог.

Разлад между президентом США Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может помочь России подточить основы НАТО, пишет Newsweek со ссылкой на мнение аналитиков.

Турция — это один из сильнейших членов НАТО, который на протяжении многих лет обеспечивал Вашингтон логистической поддержкой в её военных действиях на Ближнем Востоке. Тем не менее Анкара сохраняет близкие отношения и с Россией, которая заинтересована в подрыве единства альянса.

По мнению экспертов, недавний конфликт с США может подтолкнуть Турцию к поиску новых друзей. Россия же, судя по всему, будет более чем рада занять вакуум, оставшийся после Вашингтона, который наложил санкции на ключевых турецких чиновников и собирается ввести жёсткие тарифы на турецкую сталь и алюминий. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает идею торговли с Анкаров в национальных валютах, а не в долларах.

«Уверен, что грубейшее злоупотребление долларом в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться», — пояснил он. Аналитики считают, что подобные заявления идут на руку Эрдогану, который призвал обменять свои доллары на турецкие лиры.

«Хотя Россия, как и Иран, определённо находится не в той экономической позиции, чтобы выручить Турцию, сигналы поддержки играют важную роль в стратегии Эрдогана, которая заключается в демонстрации своему населению, что Анкара не одна в своём противостоянии с Вашингтоном», — отметила эксперт по Турции Магдалена Киршнер.

По её мнению, Москва будет рада использовать этот кризис, особенно в той ситуации, когда из бойкота Iphone он может развиться до снижения уровня военного сотрудничества, что может затронуть, например, авиабазу Инджирлик или другие американские объекты в Турции.

«Для НАТО, но также и для европейских союзников, которые ограничиваются словами предостережения, это будет означать очередной стресс-тест, могущий ещё больше подорвать желание, как США, так и Турции искать консенсус ради альянса», — добавила она.

Некоторые аналитики полагают, что нынешний конфликт, завязанный на лишении свободы американского пастора Эндрю Брансона, только ускорил отмежевание Турции от НАТО, наблюдаемое в последние годы.

Например, директор турецкой программы при Центре стратегических и международных исследований Бюлент Алириза считает, что Турция впервые пошла против НАТО в 2016 году, когда Эрдоган встретился с Путиным всего через несколько недель после проведения важного саммита альянса. Алириза также указал на то, что в 2017 году Эрдоган разговаривал со своим российским коллегой 14 раз, в то время как с Трампом — всего четыре.

«Турция и Россия сотрудничали задолго до Брансона. Его дело может ускорить движение Турции в сторону от Запада, — пояснил он. — Тем не менее перебранка с Турцией может стать самым серьёзным разладом между США и Турцией за всю новейшую историю».

«Эти события могут затмить все кризисы последних 40 лет, — подытожил эксперт.