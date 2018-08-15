Forbes: доллар силён, пока слабы национальные валюты

Дональд Трамп обрадуется потере долларом своей роли резервной валюты, так как это приведёт к снижению торгового дефицита, однако ему не приходится ожидать подобного развития событий в скором времени, пишет Forbes. Ни одна валюта пока не в состоянии потеснить в этой роли американскую.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, в отношении которых США ввели санкции, могут отказаться от доллара при международных расчётах, что предполагает, что его дни в качестве резервной валюты сочтены, сообщает Forbes.



При этом автор статьи отмечает, что никто не обрадуется этому больше президента США Дональда Трампа.



Почему, ещё в 1950-х годах объяснил американский экономист Роберт Тиффин. Так, если национальная валюта страны является резервной, то страна неминуемо столкнётся с дефицитом платёжного баланса. Но если нынешней резервной валюте найдена замена, вырастают шансы страны добиться положительного сальдо торгового баланса. А это то, чего, по словам Трампа, он и добивается.



С другой стороны, если доллар представляет собой основную валюту, используемую при международных расчётах, то США получают сеньораж, то есть доход от выпуска денег, который определяется как разница между стоимостью изготовления денежных знаков и их номиналом. При том, что стоимость изготовления доллара является относительно низкой, Россия, Китай и другие страны платят за каждую купюру почти полный номинал.



Автор сообщает, что уже на протяжении некоторого времени предпринимаются попытки по замене доллара в качестве резервной валюты, вплоть до того, что Китай назвал одной из причин международного финансового кризиса 2008 года ту роль, которую доллар играет в мировой торговле. Единственная проблема — ни одна валюта пока не готова потеснить американскую.



Однако сейчас подобные попытки кажутся всё более актуальными в связи с использованием Вашингтоном доллара в качестве санкционного оружия.



Во время пресс-конференции по итогам визита в Турцию Лавров назвал подобные односторонние меры «незаконными». «Один из способов преодолевать незаконные барьеры и ограничения — использование национальных валют в двусторонней торговле», — добавил министр.



По его словам, Россия уже использует национальные валюты в торговле с Китаем и Ираном, при этом ещё целый ряд государств также задумываются об отказе от доллара. В свою очередь, Китай активно переходит на расчёт в юанях.



Лавров отметил, что злоупотребление Вашингтоном ролью американского доллара как мировой резервной валюты может привести к ослаблению его позиций.



Несмотря на то, что автор соглашается с Лавровым, он отмечает, что в настоящий момент нет оснований полагать, что доллар уступит свои позиции уже в ближайшем будущем. Так, нестабильность многих национальных валют мешает им укрепить свои позиции при международных расчётах.



«Он безопасный, надёжный и его легко обменять», — подчёркивает автор преимущества доллара, которые толкают представителей всех стран прибегать к его использованию, даже если это им не нравится.



Таким образом, Трампу рано радоваться, потому что доллар ещё не скоро уступит место резервной валюты, пишет Forbes.