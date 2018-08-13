FT: Россия отреагирует на американские санкции отказом от доллара

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия пытается сократить свою зависимость от доллара, продолжая избавляться от американских ценных бумаг и увеличивая расчёты в национальной валюте, сообщает Financial Times. Кроме того, министр финансов не исключил возможность перехода на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия пытается сократить свою зависимость от доллара, продолжая избавляться от американских ценных бумаг и увеличивая расчёты в национальной валюте, сообщает Financial Times.

По словам министра, американская валюта «становится рискованным инструментом в международных расчётах».

«Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги», — добавил Силуанов.

Так, согласно данным казначейства США, за два месяца к концу мая этого года сумма российских вложений в американские гособлигации сократилась с $96 млрд до менее $15 млрд.

Кроме того, на прошлой неделе выросла напряжённость в отношениях между Москвой и Вашингтоном, когда США ввели новые санкции против России по делу об отравлении бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с тем ожидается, что в отношении Москвы будут введены ещё более жёсткие санкции.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что запрет на использование доллара российскими банками — один из шагов, который сейчас рассматривается в США — в Москве будут рассматривать в качестве «экономической войны». По словам Медведева, на эту войну нужно будет реагировать.

При этом Силуанов описал санкции, как «неприятные, но не смертельные», и подчеркнул, что теперь Россия будет стремиться к осуществлению международных сделок в рублях, евро или юанях.

«В конце концов, это негативно скажется на американских инвесторах. Но мы не планируем сейчас никаких ограничений, таких как закрытие «Макдональдса». Там работают наши граждане», — заявил Силуанов.

Кроме того, министр финансов не исключил возможность перехода на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара.

«Несмотря на то что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются в расчетах исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, да и в конце концов, национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти», — приводит Financial Times слова Силуанова.