Welt: низкий госдолг и валютные резервы Москвы не дадут санкциям США «поставить Россию на колени»

Объявление новых санкций США против Москвы привело к очередному падению рубля, и в дальнейшем российские банки могут столкнуться с большими трудностями в покупке валюты на глобальных финансовых рынках, пишет Die Welt. Однако санкциям Вашингтона вряд ли удастся «поставить Россию на колени», так как за прошедшие годы Кремль стал менее уязвим благодаря пополнению валютных резервов и низкому государственному долгу, добавляет издание.

В эпоху геополитики США делают ставку на «новое оружие, мощь которого весь мир может ощутить незамедлительно», — доллар, пишет журналист Die Welt Хольгер Цшепиц. Американская валюта — это «смазка глобализации», и тот, кто подвергается опале Вашингтона, «отрезается от бизнеса», поясняет автор.

С помощью доллара санкции становятся действенным инструментом, что почувствовала на себе Россия. Уже только объявление новых санкций против Москвы привело к обвалу российской валюты. В настоящее время стоимость доллара составляет 66,71 руб., чего не было уже два года. Важнейшие биржевые индексы в Москве RTS и Moex также сильно понизились.

На фондовые данные повлияло падение акций «Аэрофлота» на более чем 10%, что было реакцией на сообщение американских СМИ о том, что правительство может закрыть аэропорты страны для российских авиакомпаний. Акции российских банков тоже теряют стоимость. К примеру, акции ВТБ потеряли более 7%. Официально американские санкции вступят в силу 22 августа, подробности о них не сообщаются. В свою очередь, Москва уже заявила об ответных мерах. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, новые санкции «абсолютно неприемлемы», и США представляют собой «непредсказуемого партнёра».

Как заявил аналитик Commerzbank Лютц Карповиц, если санкции будут введены, то российским банкам будет «крайне трудно покупать деньги на глобальных финансовых рынках». Из-за страха перед санкциями европейские банки также могут прекратить сотрудничать с частными банками России.

При этом имеется риск введения дополнительных санкций. Следующим шагом может стать запрет инвесторам покупать российские облигации государственного займа, что приведёт к дальнейшему падению рубля на 15%. «Но даже самые суровые санкции не смогут поставить Россию на колени. За прошедшие годы Кремль сделал много для того, чтобы стать менее уязвимым, например, путём пополнения валютных резервов... Кроме того, имея долг 16%, Россия относится к странам с наименьшим долгом в мире. Таким образом, становится очевидно, что новое оружие Америки неэффективно», — резюмирует автор Die Welt.