Американский политолог объяснил, почему новые антироссийские санкции вряд ли сработают

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Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром Guardian
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МВД подготовило проект постановления об ужесточении экзамена на права
Министерство внутренних дел России разработало проект закона, согласно которому предлагается объединить «площадку» и «города» в одну практическую часть при сдаче экзамена на водительские права.
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Глава ФБУ считает, что две из трёх биатлонисток, уехавшие на Украину, обойдутся без карантина
Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак высказал мнение о том, как скоро россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко смогут выступать за национальную команду Украины на международных соревнованиях.
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В Белом доме сообщили, что Ким Чен Ын написал ещё одно письмо Трампу
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
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В Оренбургской области проводят проверку после падения ребёнка с пятого этажа
Следственное управление СК России по Оренбургской области проводит проверку после выпадения пятилетнего ребёнка из окна пятого этажа, сообщает RIA56 со ссылкой на ведомство.
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СМИ опубликовали фото автомобиля погибших в ЦАР российских журналистов
В сети появилось фото автомобиля российских журналистов, которые были убиты в Центрально-Африканской Республике. Об этом сообщает РБК.
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В Оренбургской области оставили без изменения приговор по делу о нападении на полицейского
Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу жителя Орска, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу суда.
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Американские учёные утверждают, что занятия футболом опасны для женского мозга
Исследователи из медицинского колледж Альберта Эйнштейна, являющегося частью университета Йешива, опубликовали результаты своих изысканий по вопросу влияния занятий футболом на головной мозг.
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В Калининградской области начал работу молодёжный форум «Балтийский Артек»
В Филинской бухте в Калининградской области начала работу региональная смена «Молодёжь будущего» образовательного форума «Балтийский Артек», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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В США представили законопроект по ужесточению антироссийских санкций
Американские сенаторы представили законопроект, который ужесточает санкции против России.
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Министр торговли США заявил, что Трамп согласен с планами по усилению давления на Китай
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает, что настало время для введения новых пошлин в отношении КНР.
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Эксперт оценил заявление Украины о появлении в Венгрии поста министра по развитию Закарпатской области
Профессор института социологии Венгерской академии наук Пал Тамаш в беседе с RT поделился мнением о том, что МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине ноту в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.
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Минпромторг разработал законопроект о розничных рынках
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство разработало законопроект о розничных рынках.
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ФАС одобрила планы по созданию железнодорожного экономкласса
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) положительно оценила намерение дочерней организации ОАО «РЖД» Федеральной пассажирской компании (ФПК) выделить старые вагоны в отдельный экономкласс.
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На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее направят 150 млн рублей
На расчистку Тщикского водохранилища в Адыгее выделят 150 млн рублей из федерального бюджета, сообщает «Юга.ру».
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Шипулин объяснил причины отъезда трёх российских биатлонисток на Украину
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал решение россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко перейти в национальную команду Украины.
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В Челябинской области спасли ребёнка, унесённого на надувном матрасе на середину озера
В Челябинской области спасли семилетнего ребёнка, унесённого на надувном матрасе на середину озера Мулдаккуль, сообщает URA.RU.
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В центре Москвы археологи обнаружили руины снесённой в начале XX века церкви
В процессе благоустройства Новослободского парка в Тверском районе столицы археологи обнаружили фундамент церкви Трёх святителей, а также части её стен.
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«Лестер» заинтересован в приобретении футболиста «Спартака» Промеса
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вошёл в сферу интересов английского «Лестер Сити».
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Мировая премьера новых автомобилей бренда Aurus пройдёт в августе
Мировая премьера новых автомобилей бренда Aurus состоится в августе на Московском международном автомобильном салоне.
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Глава МИД Ирана рассказал о возникновении у США зависимости от санкций
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что США стали зависимыми от санкций.
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Суд в Киеве вызвал Януковича для участия в дебатах
Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича для участия в дебатах по делу о госизмене.
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В Харькове произошёл крупный пожар в инженерно-педагогической академии
В центре Харькова произошёл крупный пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии, сообщает УНИАН.
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» за баннер фанатов против Fan ID
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
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За пять лет во ФСИН сменилось 60% руководителей территориальных органов
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко в интервью RT заявил, что за пять лет сменилось 60% руководителей территориальных органов.
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Лебедев о ДТП с участием автомобиля Смолова: его ответственность перед законом не меньше и не больше остальных
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, член исполкома Российского футбольного союза (РФС), считает, что футболист сборной России и клуба «Краснодар» Фёдор Смолов должен быть наказан за ДТП со своим участием.
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Луценко предложил отменить звание Героя Украины из-за Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что звание Героя Украины было дискредитировано депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, поэтому его стоит отменить.
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Губернатор Хабаровского края открыл региональный бизнес-инкубатор
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт открыл региональный бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре.
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Актёр Яббаров назвал Мартынова обязательным и честным человеком
Актёр, режиссёр, заслуженный артист России Анатолий Яббаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти актёра Юрия Мартынова.
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Макгрегор анонсировал своё возвращение в UFC
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о своём возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
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Суд в Иркутске арестовал виновника ДТП с десятью пострадавшими
Свердловский районный суд Иркутска принял решение заключить под стражу водителя автомобиля, в ДТП с участием которого пострадали десять человек.
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Избившие заключённого сотрудники ярославской колонии проходили проверку на полиграфе
Сотрудники ярославской колонии №1, подозреваемые в избиении заключённого Евгения Макарова, в прошлом году проходили проверку на детекторе лжи. Об этом сообщил RT замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
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Кличко открыл памятник Илье Муромцу и назвал его украинским богатырём
Мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник богатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу.
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Журова высказалась об уходе трёх российских биатлонисток в сборную Украины
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко перейти в национальную команду Украины.
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Абидаль отрицает, что обсуждал с Погба его возможный переход в «Барселону»
Бывший защитник, а ныне технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль отрицает, что вёл переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба о его возможном переходе в каталонский клуб.
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«Уголок дедушки Дурова» получит в подарок трёх слонят из Мьянмы
Театр «Уголок дедушки Дурова» получит в подарок трёх азиатских слонят от правительства Мьянмы в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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СМИ: Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их заработной платы
Задолженность жителей России перед банками растёт в два раза быстрее, чем их зарплата.
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Директор школы рассказал, почему убившие отца сёстры Хачатурян пропускали уроки
Директор школы №1370, в которой учились убившие отца сёстры Хачатурян, Сергей Корышев в беседе с ТАСС рассказал, почему девочки часто пропускали занятия.
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Футболист ЦСКА пропустит два месяца из-за травмы
Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов получил травму пятой плюсневой кости правой стопы.
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КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за расистские выкрики фанатов в матче за Суперкубок России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Локомотив» по итогам матча за Суперкубок России против ЦСКА.
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МЧС предупредило о грозе и усилении ветра до 15—20 м/с в Татарстане
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о грозе и сильном ветре с 12:00 до 21:00 в пятницу, 3 августа. Об этом сообщает «Реальное время».
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СМИ: «Наполи» намерен отказаться от трансфера футболиста сборной России Фернандеса
Руководство итальянского «Наполи» склоняется к отказу от приобретения защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
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В Госдуме прокомментировали решение США выделить $250 млн Украине на укрепление безопасности
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал решение сената США выделить $250 млн Украине на укрепление безопасности.
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Адвокат: учёного из ЦНИИмаша обвиняют в передаче секретной информации в Бельгию
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче секретных данных институту в Бельгии.
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Названы самые популярные в России подержанные иномарки
Специалисты назвали самые популярные в России подержанные иномарки, сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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Губерниев предложил дать Смолову звание ЗМС по автоспорту
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал появившиеся в СМИ версии ДТП с участием автомобиля форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
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В Совфеде выступили за присвоение боксёру Усику звания Героя Мира
Российский сенатор Леонид Тягачёв в беседе с ФАН выступил за присвоение украинскому боксёру Александру Усику звания Героя Мира.
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В результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей
В результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинской области пострадали четверо детей, сообщает URA.RU.
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Адвокат заявил, что экс-сенатора Кривицкого освобождают из-под стражи в Италии
Защита арестованного в Италии бывшего сенатора Дмитрия Кривицкого заявила, что добилась его освобождения из-под стражи.
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Эксперт прокомментировал возможность участия ОАЭ в реконструкции «Гагаринского старта»
Руководитель института космической политики Иван Моисеев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Объединённые Арабские Эмираты могут принять участие в реконструкции пусковой площадки «Гагаринский старт» на космодроме Байконур.
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В Испании сообщили, что летом 2017 года планировался теракт на «Камп Ноу»
Испанской полиции удалось раскрыть план террористической атаки на домашний стадион каталонской «Барселоны» — «Камп Ноу».