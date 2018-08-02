Американский политолог объяснил, почему новые антироссийские санкции вряд ли сработают

Хотя санкции являются эффективным способом для достижения политических целей, их польза будет минимальной, если не будут соблюдены три важных момента, предупреждает американский политолог Дэвид Кортрайт. Во-первых, санкции не будут эффективны, если к ним не присоединятся союзники Штатов. Во-вторых, у санкций не должно быть исключений. А в-третьих, нужно сочетать санкции и дипломатию. При отсутствии всех трёх элементов любые подобные меры против России и Ирана не сработают, считает политолог.

Сегодня санкции как инструмент внешней политики США пользуются большим спросом, отмечает американский политолог Дэвид Кортрайт в своей статье для The Conversation.

Члены конгресса выступают за новые, более жёсткие санкции против России за вмешательство в выборы. Как заявил Белый дом, санкции против Северной Кореи будут оставаться в силе, пока Пхеньян не достигнет прогресса в области денуклеаризации. После выхода из иранской сделки администрация Трампа ввела, как выразился госсекретарь США Майк Помпео, «сильнейшие санкции в истории», надеясь выторговать у Ирана лучшую сделку по оружию и повлиять на политику страны в регионе. И даже против Турции, союзника НАТО, скоро могут быть введены санкции за арест нескольких граждан США и сотрудников дипломатических миссий.

«Политики утверждают, что санкции — это эффективный способ для достижения политических целей, но так ли это? Принесут ли пользу новые меры против Москвы и Тегерана?» — спрашивает Кортрайт.

По словам политолога, исследования, проведённые им и его коллегами, показали, что санкции иногда могут быть эффективными. Но есть три ключевых элемента: союзники, готовность приводить санкции в исполнение и желание вести переговоры. При отсутствии всех трёх элементов санкции против России и Ирана не сработают, считает политолог.

Союзники, поддерживающие санкции, — это первый важный момент. Односторонние санкции лишь изредка приносят пользу. Несмотря на то что Евросоюз ввёл санкции против России за её действия на Украине, новые меры, которые были предложены в конгрессе, будут односторонними.

В условиях всё большей глобализации односторонние санкции сталкиваются с большими препятствиями. В важнейшем исследовании, опубликованном в 1990-х годах Институтом мировой экономики Петерсона, говорится, что односторонние санкции США достигли политических целей только в 13% случаев.

Односторонние санкции работают только в тех редких случаях, когда у стран, попавших под них, есть торговые отношения с США, чего нельзя сказать о России или Иране. Россия находится в конце списка торговых партнёров США, а у Ирана практически нет экономических или торговых отношений с США. Ни Россия, ни Иран не зависят от торговли с США и вряд ли смогут подчиниться американскому экономическому давлению.

Второй необходимый фактор — это готовность и способность соблюдать принятые санкции, утверждает американский политолог.

Возможность потери 2 млн баррелей иранской нефти в день уже потрясла мировые рынки. Чтобы успокоить инвесторов, Госдепартамент США в начале июля объявил, что Вашингтон позволит таким странам, как Китай, Индия и Турция, сократить импорт нефти из Ирана «на индивидуальной основе». Госдеп США также дал понять, что США позволят некоторым государствам поддерживать импорт, что будет ограничивать последствия санкций.

Другими словами, стремление смягчить воздействие новых санкций на глобальные финансовые рынки «может перевесить» цели их введения, отмечает политолог.

Неудовлетворительное соблюдение санкций наблюдается и со стороны ООН против Северной Кореи. После встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном и заявления президента США о том, что Пхеньян больше не представляет ядерную угрозу, Китай и Россия не проявили желания продолжать применять санкции. Недавно в Совбезе ООН они заблокировали попытки обвинить Северную Корею в контрабанде нефти.

Если США и главные союзники не могут или не желают нести последствия применения санкций, их эффективность снижается, утверждает Дэвид Кортрайт.

И, наконец, третий важный фактор — это «сочетание санкций и дипломатических переговоров».

По словам политолога, исследования, проведённые им совместно с Джорджем Лопесом, почётным профессором в области изучения проблем мира, показывают, что санкции лучше всего работают при ведении переговоров, в которых введение принудительных мер сочетается со стремлением их соблюдать.

Предложение о снятии санкций может быть «эффективным козырем», необходимым для того, чтобы уговорить страну, попавшую под санкции, пойти на компромисс и тем самым изменить политику этой страны.

Санкции США и ЕС против России за её действия на Украине могут привести к долгосрочным последствиям, но новые меры, обсуждаемые в конгрессе, «вряд ли окажут серьёзное влияние».

Политики могут выступать с жёсткими заявлениями о санкциях, но если меры односторонние и обходятся недёшево, их польза будет минимальна. Санкции работают лучше всего, когда они являются частью многосторонних дипломатических усилий.

Администрация Трампа может считать, что она способна действовать в одиночку во внешней политике, но по санкциям, как и по вопросам нераспространения и другим темам, многостороннее сотрудничество часто является «ключом к успеху», считает американский политолог Дэвид Кортрайт.