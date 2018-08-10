Washington Post: обратный эффект — на фоне новых санкций популярность Путина может вырасти

Российская валюта и рынок ценных бумаг уже почувствовали эффект новых санкций США, пишет The Washington Post. Тем не менее, по мнению аналитиков, эти ограничения вряд ли скажутся на популярности Владимира Путина. Напротив, поддержка президента среди народа, который сочтёт новые меры Вашингтона очередным проявлением русофобии, может только укрепиться, отмечает издание.

«Объявленные в четверг новые американские санкции вывели Россию из себя. Тем не менее, по мнению аналитиков, новый конфликт с Вашингтоном может укрепить популярность президента Владимира Путина на родине, несмотря на экономический удар», — пишет The Washington Post.

Издание напоминает, что причиной для ввода ограничений со стороны администрации Дональда Трампа послужило отравление бывшего офицера ГРУ в Англии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал анонсированные Госдепартаментом США шаги и повторил, что Москва не имеет никакого отношения к случившемуся в Солсбери. Он добавил, что пока слишком рано говорить об ответных мерах, потому что полный масштаб санкций пока неизвестен.

Однако инвесторы не стали дожидаться подробностей, что привело к обесцениванию рубля и падению курса акций российских компаний. Один из самых тяжёлых ударов пришёлся на «Аэрофлот», который из-за новых санкций рискует лишиться возможности осуществлять рейсы в Соединённые Штаты, отмечает The Washington Post.

Первый пакет санкций, вступающий в силу 22 августа, предусматривает широкий запрет на экспорт технологий в Россию. Если в течение 90 дней Москва не откажется от использования химического оружия и не позволит провести инспекции, чтобы подтвердить его полное уничтожение, то в соответствии с законом Вашингтон должен принять дополнительные меры, в том числе отказать в предоставлении займов и понизить уровень дипломатических отношений между странами.

Московские аналитики полагают, что Путин вряд ли пустит в страну инспекторов, чтобы избежать дополнительных санкций. Ведь в таком случае сложится впечатление, что он поддался американскому давлению. Вместо этого Россия, вероятно, ответит собственными санкциями, рассуждает издание.

Высокопоставленный член Совета Федерации Сергей Рябухин предложил прекратить поставки в США российских ракетных двигателей РД-180, от которых серьёзно зависит отправка американских спутников в космос. Вдобавок после запрета рейсов «Аэрофлота» в США американским авиакомпаниям могут запретить пересекать воздушное пространство России.

Между тем Россия «напряжённо готовится» к ещё одним американским санкциям, которые получили поддержку обеих партий конгресса на прошлой неделе. Это «наказание» охватывает российский энергетический и финансовый сектор, а также государственный долг, обращает внимание издание.

По словам The Washington Post, принятые в этом году санкции и угроза ввода дополнительных ограничений уже «причиняют боль» российскому среднему классу. Падение курса рубля бьёт по потребительским способностям россиян, которые привыкли путешествовать за границу или покупать иностранные товары.

Вместе с тем высокие цены на нефть дают российскому правительству «крупную финансовую подушку», чтобы поддерживать государственные компании и помогать бизнесменам, попавшим под американские санкции. Кроме того, в отличие от скоординированных трансатлантических ограничений, принятых в ответ на «аннексию украинского Крыма» в 2014 году, европейские союзники Вашингтона, общая торговля которых с Россией больше, чем с Соединёнными Штатами, в этот раз не следуют его примеру и не вводят собственные санкции, подчёркивает издание.

В результате, по словам российских аналитиков, новые санкции вряд ли ослабят позиции Путина, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Напротив, его поддержка среди населения может возрасти, несмотря на экономические трудности, обращает внимание The Washington Post.

Так, директор «Левада-Центра» Лев Гудков полагает, что «прокремлёвские СМИ» будут использовать новые санкции США, чтобы в очередной раз подтвердить «русофобию» Запада. Ведь, согласно их версии, Вашингтон хочет помешать России вновь стать мировой державой и стремится навредить её народу.

«Легитимность Путина базируется на идее великой державы, образе врага и тому подобном. Поэтому совсем не очевидно, что ухудшение материального положения людей само по себе приведёт к уменьшению его народной поддержки», — заявил Гудков в интервью The Washington Post.