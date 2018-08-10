Эксперт: «недооценённая» Россия сможет привлечь инвесторов после отмены санкций

Россия определённо сможет привлечь инвестиции после того, как будут отменены введённые в её отношении санкции, однако для этого потребуются определённые действия со стороны её правительства, пишет на страницах International Investment сотрудник компании BCS Global Луис Саенс. По мнению аналитика, среди таких шагов — более активная работа с инвесторами, диверсификация экспорта и экономические реформы, направленные на улучшение бизнес-климата.

Чтобы действительно охватить инвестиционный потенциал России, необходимо для начала «понять эту огромную страну», которая занимает территорию почти вдвое больше США и охватывает 11 часовых поясов, пишет в своей статье для International Investment сопредседатель отдела вложений в акционерный капитал компании BCS Global Луис Саенс.

Как отмечает эксперт, первым затруднением на этом пути является вопрос о том, как классифицировать российскую экономику. С одной стороны, она имеет характерные черты развивающихся рынков — например, относительная недоразвитость и традиционно сложившаяся зависимость от экспорта сырья, — однако её демографические особенности в виде стареющего населения и относительно низкой рождаемости скорее имеют больше общего с развитыми странами, подчёркивает Саенс.

Впрочем, как отмечает аналитик, Россия в этом смысле отнюдь не уникальна: аналогичные параметры характерны в целом для центрально- и восточноевропейского регионов, на которых специализируются региональные инвестиционные фонды, «подогнанные» под такую экономику. Как полагает автор, Россию в целом целесообразнее всего относить к крупным развивающимся рынкам.

По мнению Саенса, чтобы действительно понять, какие инвестиционные возможности предоставляет «недооценённая Россия», нужно заглянуть в будущее после санкций, а для этого надо хотя бы начать понимать тот эффект, который они оказали на экономику страны. «В каком-то смысле санкции были приняты в наихудший момент из возможных, поскольку вводились они на фоне резкого падения цены на нефть, пусть она и несколько оправилась с тех пор, — пишет эксперт. — Однако на наш взгляд общее влияние санкций часто преувеличивалось, и независимые оценки редко определяют общие потери России от них выше 2—3% ВВП».

Как изменилась российская экономика под влиянием международных мер экономического воздействия, станет ясно лишь после их отмены, продолжает автор. Вместе с тем опыт подсказывает, что страны, попавшие под санкции, зачастую проявляют большую изобретательность в импортозамещении: так, ЮАР в своё время настолько успешно приспособилась к нефтяному эмбарго, что к 1990 году бензин в Дурбане стоил дешевле, чем в Лондоне, напоминает эксперт.

В случае с Россией санкции включали ограничение экспорта оборудования для нефтяных компаний и запрет на выпуск и обращение облигаций и акций некоторых российских компаний — и все эти области дают определённые перспективы для импортозамещения, констатирует Саенс. Та же ситуация сложилась и в результате эмбарго на вооружения и сопутствующие товары — и как можно видеть, оказавшись в таких условиях, российский ВПК получил «покровительство со стороны государства» и стал расти, отмечает автор.

По мысли аналитика, после отмены санкций российская экономика должна будет получить импульс к росту благодаря сокращению инвестиционных рисков и удешевлению капитала, а также более простому доступу к мировому рынку, который откроется перед страной после отмены эмбарго. Кроме того, благодаря упавшему в цене рублю России будет проще экспортировать свои товары, полагает автор.

Впрочем, предупреждает эксперт, перевесить постепенно нарастающий негативный эффект от санкций эти факторы скорее всего не смогут. Кроме того, как полагает Саенс, инвесторам в случае России не следует рассчитывать на классическую для развивающихся рынков возможность для капиталовложений, а именно — финансирование компаний, удовлетворяющих запросы растущего среднего класса. «Средние классы не возникают из ниоткуда, они продукт экономического роста, а в России рост в последнее время наблюдался достаточно вялый», — поясняет он.

Как пишет Саенс, чтобы подойти к «постсанкционному периоду» в наилучшей форме, России будет необходимо провести реформы для стимуляции роста по тем лекалам, которые ей в прошлом году рекомендовал МВФ. В частности, от Москвы требуется обеспечить более надёжную защиту прав собственности, улучшить корпоративное управление, развивать инфраструктуру и расширять беспошлинную торговлю с теми соседними странами, с которыми она ещё не налажена, перечисляет эксперт.

Россия рассматривает в качестве одной из приоритетных задач диверсификацию экспорта, однако слишком серьёзных успехов на этом поприще ей пока добиться не удалось, сетует автор. Для реальных шагов в этом направлении российскому правительству понадобится привлечь международные корпорации при помощи финансового и иного стимулирования, полагает он.

«Все эти проблемы, конечно же, связаны между собой, — пишет Саенс. — Движение от экспорта сырья к экспорту продуктов потребления потребует иностранных инвестиций, чтобы довести эти продукты до стандартов, принятых на развитых рынках. А для успеха компаний, продукция которых поможет диверсифицировать экспорт, ключевым элементом будут выступать трудовые ресурсы страны. Такая диверсификация простимулирует рост ВВП, что, в свою очередь, поспособствует расширению российского среднего класса, что уже создаст дополнительные возможности для инвестиций».

Подобный «благотворный цикл» будет выгоден как самой России, так и инвесторам, считает эксперт. Однако для начала необходимо решить главную проблему, которая затмевает все остальные, — проблему санкций, уверен он.

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами «мира после санкций» России будет нужна интенсивная международная «пиар-кампания», которую власти страны, к сожалению, так пока и не начали, полагает Саенс. По мнению аналитика, в рамках подобной кампании Москва могла бы заострить внимание на своих главных преимуществах в инвестиционном плане: хорошо образованной рабочей силе и конкурентоспособных ставках заработной платы.

«Здесь кроется хорошая история, и расскажет эту историю лишь время», — подытоживает автор.