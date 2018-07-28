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El Periódico: в ответ на пошлины США БРИКС делает ставку на открытую мировую экономику

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне введения новых импортных пошлин США страны-члены БРИКС договорились о координации усилий для развития «открытой мировой экономики», сообщает El Periódico. При этом председатель КНР Си Цзиньпин осудил односторонний и протекционистский подход США в области международной торговли.
El Periódico: в ответ на пошлины США БРИКС делает ставку на открытую мировую экономику
Reuters

По итогам саммита стран БРИКС лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики договорились о координации усилий для развития «открытой мировой экономики» и укрепления торговых взаимоотношений на фоне введения США новых пошлин, передаёт El Periódico.

Кроме того, лидеры пяти крупнейших развивающихся экономик подтвердили свою приверженность ВТО как гаранту «регулируемой, прозрачной, не дискриминационной, открытой, инклюзивной и многосторонней» системы взаимоотношений в области торговли.
 
Издание напоминает, что подобное заявление было сделано всего через несколько недель после объявления Дональдом Трампом о введении новых пошлин на импорт в США стали, алюминия, сельскохозяйственных продуктов, а также продукции косметической и текстильной промышленностей.
 
El Periódico отмечает, что введение новых пошлин, которое отразится, прежде всего, на экспорте Китая, Индии и России, вызвало гнев торговых партнёров США и заставило их принять ответные меры.
 
«Постоянные вспышки геополитических конфликтов, рост протекционизма и укрепление роли одностороннего подхода напрямую влияют на внешнее процветание развивающихся рынков и стран», — осудил протекционистские действия США председатель КНР Си Цзиньпин.
 
Кроме того, лидер второй экономики мира призвал своих партнёров по БРИКС координировать усилия в рамках ООН, G20 и ВТО, для того чтобы «защитить систему многосторонней торговли».
 
В свою очередь, президент России Владимир Путин настоял на необходимости укрепления торговых отношений и увеличения объёмов инвестиций в рамках БРИКС.
 
El Periódico отмечает, что десятая ежегодная встреча лидеров стран-членов БРИКС, чей торговый обмен к концу прошлого года превысил $102 млрд, также стала площадкой для двусторонних встреч и заключения ряда инвестиционных контрактов. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
El Periódico Испания Европа
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