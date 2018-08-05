Financial Times: в России не боятся новых американских санкций

Российские бизнесмены и инвесторы сомневаются, что в США в конечном итоге примут недавно предложенный законопроект о новых антироссийских санкциях, пишет Financial Times. А если его всё же одобрят, то банкиры уже научились закладывать подобные риски в стоимость ценных бумаг, а потому обвала рынка ждать не стоит, отмечает издание.

Американские парламентарии внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях против России, которые могут запретить американским инвесторам покупать новые выпуски облигаций суверенного долга России и участвовать в проектах российских компаний, которые осуществляются в сфере энергетики по всему миру. Однако, как пишет Financial Times, в Москве этот шаг вызвал сдержанную реакцию.

Учитывая то, что президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с Россией, российские бизнесмены сомневаются, что законопроект сможет получить одобрение конгресса. По их мнению, даже если это произойдёт, вряд ли новые санкции окажут долговременное воздействие.

Как напоминает издание, первые санкции в адрес России администрация Обамы наложила четыре года назад. Однако в апреле этого года неожиданное решение администрации Дональда Трампа ввести новые антироссийские меры вызвало потрясение на рынках. После всего случившегося банкиры и инвесторы заявили, что научились закладывать в цену бумаг риски, связанные с санкциями. «Собака лает, а караван идёт», — приводит их оценку Financial Times.

Однако нынешний законопроект включает в себя положения о санкциях против суверенного долга России, которые могут лишить Москву доступа к внешним долговым рынкам, где она с 2016 года привлекла $10 млрд благодаря продаже еврооблигаций. По данным Министерства финансов России, иностранные инвесторы владеют около 30% внешнего долга России и несколько меньшей долей внутренних рублёвых облигаций. По некоторым прогнозам, новые санкции, озвученные в этом законопроекте, могут привести к падению курса рубля по отношению к доллару на 5%.

Впрочем, по словам главы одного из западных инвестиционных фондов, расположенных в России, угроза в адрес покупателей суверенного российского долга — это «не конец света». «Российский бюджет в профиците, у них есть сбережения, и они будут накапливать их дальше, — приводит издание слова собеседника. — Конечно, было бы лучше иметь доступ [к американским инвесторам], поскольку, помимо прочего, из-за такой обстановки налоговая политика будет более консервативной».

При этом Минфин США уже принял решение, что санкций в адрес российского суверенного долга он вводить не намерен, отмечает издание. Кроме того, после Хельсинки инвесторы уже внесли некоторые коррективы, так что в цены активов уже заложен большой уровень беспокойства, и для дальнейшей негативной коррекции необходимы серьёзные стимулы, приводит издание мнение экспертов.

В то же время новые санкции могут сильно сказаться на российской нефтегазовой отрасли, ведь в законопроекте есть положение о запрете гражданам США работать над реализацией энергетических проектов в любой точке мира с участием какого-либо «российского полугосударственного субъекта». То есть, например, такие проекты, как деятельность «Роснефти» в Курдистане, Египте и Вьетнаме, могут оказаться под запретом для американских банков, буровых компаний и нефтяных сервисных компаний. По словам автора статьи, это ударит и по «Роснефти», и по её американским контрагентам.

Также американские парламентарии предложили ограничительные меры в отношении «продажи товаров, предоставления услуг, технологий, финансирования или помощи» нефтяным проектам в России. «Если законопроект о введении этих санкций все-таки будет принят, то вряд ли можно сомневаться в том, что это станет серьёзным ударом по планам Кремля по энергетической экспансии, его будущим доходам и инвестиционной привлекательности российского рынка», — такую экспертную оценку также приводит Financial Times.