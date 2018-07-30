Сенатор Грэм: санкции против России не работают — поэтому их нужно ужесточить

Существующие санкции США против России не приносят желаемого эффекта, заявил в эфире Fox News сенатор Линдси Грэм. По словам сенатора, несмотря на то что Трамп придерживается по отношению к России более жёсткого курса, чем его предшественник, существующих санкций недостаточно — и для того, чтобы они работали, их следует ужесточить.

Давайте перейдём к другой ядерной державе — России, — а также к возможностям для наложения санкций. Хотите ли вы, чтобы против России вновь ввели санкции?

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: На все 100 процентов. Я отдаю должное президенту Трампу в том, что он вёл себя по отношению к России жёстче, чем Обама. Это очевидно, и здесь нет никаких сомнений. Он вооружил Украину, выслал дипломатов, наложил санкции, которые были более жёсткими, чем те, которые ввёл Обама. Но всё это не работает, Мария. Они по-прежнему пытаются вмешаться в наши выборы.

На этой неделе я получил две хорошие новости. В пятницу президент встретился с советником по национальной безопасности и приказал ему укрепить нашу избирательную инфраструктуру против России и других игроков в преддверии (промежуточных. — ИноТВ) выборов 2018 года. Именно таких решений я и ждал от президента. Я говорил с ребятами из Министерства национальной безопасности, я обсудил это со всем правительством. Думаю, что нынешняя администрация предложит хороший пакет мер для защиты выборов 2018 года.

(Госсекретарь. — ИноТВ) Помпео сообщил (сенатору. — ИноТВ) Менендесу, что он будет работать со мной, с ним и другими группами, чтобы выступить с новыми санкциями против России. Я предложу ввести санкции против России, потому что то, что мы делаем, не работает.

Дата выхода в эфир 29 июля 2018 года.