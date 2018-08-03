Hill: американские сенаторы предложили ударить по России «сокрушительными» санкциями

Группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий введение в отношении России нового пакета санкций, сообщает Hill. Как отмечает издание, документ предусматривает широчайший спектр финансовых мер, а авторы проекта называют предложенные санкции «сокрушительными» для Москвы. В случае принятия документа ограничения коснутся российского энергетического и финансового сектора, политиков, бизнесменов и членов семей президента Владимира Путина.

Группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий введение новых «сокрушительных» финансовых санкций в отношении России, сообщает The Hill.

По словам одного из авторов проекта, сенатора-республиканца Линдси Грэма, действующие сегодня санкции не смогли удержать Россию от попыток вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в конгресс. «Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до тех пор, пока он не прекратит вмешиваться в электоральный процесс в США, не остановит кибератаки на нашу инфраструктуру, не выведет российские войска из Украины и не закончит сеять хаос в Сирии», — заявил Грэм.

Как отмечает издание, законопроект был представлен на фоне растущей обеспокоенности американских парламентариев возможностью вмешательства России в предстоящие парламентские выборы, в которых на кон будет поставлен контроль над конгрессом. Тем не менее, как сообщает The Hill, до последнего момента сенаторы не могли прийти к согласию о том, какие законодательные меры должны быть приняты в рамках подготовки к выборам. Кроме того, все резолюции, выражающие поддержку выводов разведывательного сообщества о вмешательстве России в выборы 2016 года со стороны сената, были заблокированы.

Как подчёркивает газета, законопроект Грэма—Менендеса предлагает самый широкий спектр мер в отношении России среди всех рассматриваемых парламентариями документов. Сам Грэм ранее обещал журналистам, что включит в проект «всё что только можно».

Финансовые меры, упомянутые в законопроекте, будут касаться политических деятелей, олигархов, членов семьи и других лиц, действующих в интересах Владимира Путина. Санкции коснутся сделок, связанных с инвестициями в государственные энергетические проекты России, а также с покупкой облигаций российского госдолга. Кроме того, будут затронуты лица, способные «организовать или произвести вредоносную кибератаку». Авторы законопроекта, помимо прочего, требуют подготовки доклада об активах и состоянии президента Путина.

«Пока Путин не заплатит серьёзную цену за свои поступки, атаки на нашу демократию будут только расти. Этот законопроект предусматривает самые тяжёлые санкции их когда-либо наложенных на путинский режим за покушение на демократические институты, нарушение международных соглашений и нападки на открытое общество посредством кибератак и кампаний по дезинформации», — заявил в ходе представления законопроекта сенатор Джон Маккейн.