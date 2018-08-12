FR: США и Китай схлестнулись в «кредитной войне» за политическое влияние

США и Китай наращивают своё политическое влияние в мире, раздавая другим странам кредиты, сообщает Frankfurter Rundschau. Особых успехов на этом поприще за последние годы добился Пекин, заманивая всё больше государств в «долговую яму», утверждает автор статьи Штефан Кауфманн. «Мировая экономика стала полем боя» и от этих «кредитных войн» больше всего страдают бедные страны, отмечает журналист.

Для валют развивающихся стран это была тяжёлая неделя, пишет Frankfurter Rundschau. Российский рубль, турецкая лира и иранский риал сильно упали. Причина во всех трёх случаях одна — экономические санкции США, поясняет автор статьи Штефан Кауфманн: «Мировая экономика стала полем боя».



На данный момент конфликт из-за пошлин между США и Китаем представляет наибольшую опасность для мировой конъюнктуры, продолжает немецкое издание. При этом на фоне происходящего идёт гораздо более важная борьба, в которой ставки и риски гораздо выше. Сражение идёт не за сталь, сою или автомобили, а за самое важное благо на Земле: деньги, а точнее кредиты, поясняет автор. Предоставлением кредитов и отказом в их предоставлении США и Китай укрепляют свои позиции в мире — при этом иногда мешают друг другу.



С недоверием Северная Америка, Западная Европа и Япония наблюдают за появлением нового конкурента. Теперь экономическая мощь Китая базируется не только на производстве и торговле, но и финансовой силе. Поднебесная выступает в качестве кредитора и спонсора во многих странах, развивая таким образом свою собственную экономику и наращивая политическое влияние.



Краеугольным камнем внешнеэкономической политики Пекина остаётся мега-проект «Новый шёлковый путь», с помощью которого он хочет интегрировать другие государства в свою стратегию, пишет Кауфманн. Для этого Китай строит в бедных странах порты, улицы, прокладывает рельсы и электросети. Эти государства рады крупным инвестиция на тысячи миллиардов долларов. Но Пекин деньги не дарит, а предоставляет в качестве кредита, поясняет автор.



Поднебесная стала источником денег для многих развивающихся стран, продолжает издание. Многие африканские и ближневосточные страны задолжали Китаю большие деньги. Для большинства заёмщиков «Новый шёлковый путь» стал «долговой ямой». Некоторым из них грозит банкротство, например, Пакистану, Таджикистану, Черногории или Лаосу. Но даже если должник окажется неплатёжеспособным, для Пекина это не проблема, ведь он выдаёт не коммерческие кредиты. В долговременной перспективе китайские власти рассчитывают на политическую поддержку со стороны задолжавших стран.



При этом политические очки денежными ссудами зарабатывает не только Китай, но и США с Европой, отмечает журналист. Их главный инструмент — Международный валютный фонд. К примеру, МВФ уже годами поддерживает таких проблемных и нанадёжных кандидатов как Украину и Пакистан, потому что они находятся на «геополитическом фронте» с Россией и Афганистаном соответственно.



В то время как Китай привязывает к себе должников постепенно, США могут уже сейчас использовать в своих целях установившиеся кредитные отношения. К примеру, несколько недель назад Вашингтон запретил своим банкам давать Венесуэле деньги в долг, что чуть не довело страну до банкротства. Иран в данный момент отрезают от мировой финансовой системы, чтобы подчинить Тегеран. Новые санкции США против Турции привела к бегству капитала из страны, падению местной валюты и резкому увеличению процентной ставки. Также американский сенат собирается запретить финансовым институтам приобретать российские облигации государственного займа. В результате Москва утратит один из своих важнейших источников финансирования, что может спровоцировать «панику на рынке» и падение российского рубля, поясняет Кауфманн.



Однако угрозы отказа в кредите действуют до тех пор, пока у пострадавшей страны не появится новый спонсор. И Китай всё чаще выступает в качестве альтернативы США. Пакистан может стать для обеих держав «пробой силы», отмечает издание. Из-за недостаточной поддержки Исламабада в битве с талибами Вашингтон лишил страну военной поддержки. Китай же продолжает поддерживать регион, ведь «экономический коридор Китай-Пакистан» — важная часть «Нового шёлкового пути». Но как раз из-за китайских кредитов страна вновь оказалась на грани банкротства и вынуждена просить у МВФ ещё один транш — 14й с 1980 года. Но американские власти не хотят выдавать деньги на погашение задолженностей перед китайцами. Так что в «кредитной войне» наступает новый тайм. И мячом в нём будут выступать бедные страны, заключает Кауфманн.